Roman 20-50 : François Emmanuel, Retour à Satyah, La Question humaine, Raconter la nuit (E. Mathey et Chr. Meurée, dir.)

Roman 20-50 : François Emmanuel, Retour à Satyah, La Question humaine et Raconter la nuit

Numéro coordonné par Estelle Mathey et Christophe Meurée

Argument

Écrivain discret, François Emmanuel a bâti une œuvre romanesque qui explore inlassablement les méandres des fragilités humaines. Psychiatre de formation, il confie à ses narrateurs une mission d’errance, tant géographique qu’intérieure, auprès de personnages en souffrance. Cette errance s’inscrit comme la condition de possibilité de la narration depuis les premiers textes romanesques de l’auteur, publiés au tournant des années 1980-1990, jusqu’aux plus récents. Au sein d’une production abondante, qui a rencontré un succès aussi bien public que critique, l’écrivain belge a confronté à plusieurs reprises les histoires singulières de ses personnages aux tourments de l’Histoire du XXe siècle, ce dont témoignent avec acuité les trois récits qui constituent le corpus d’étude de cette livraison de Roman 20-50.

Premier roman paru chez Alinéa, Retour à Satyah (1989 ; nouvelle version en 2006) met ainsi en scène la quête d’une mère, disparue dans les affres de la Seconde Guerre mondiale et dont les traces refont surface au beau milieu de la guerre du Liban, les deux funestes événements se renvoyant des échos troublants. Bref récit qui a défrayé la chronique à l’orée du XXIe siècle, La Question humaine (2000) fait peser de tout leur poids les horreurs nazies sur le monde de l’entreprise d’aujourd’hui, à travers l’histoire d’un harcèlement qui rouvre le dossier jamais vraiment clos du passé. Raconter la nuit (2022) épouse la lente anamnèse d’une photographe dont la vie fut brisée lors du siège de Sarajevo au début des années 1990. C’est à ces rencontres violentes entre l’histoire intime et l’Histoire monumentale, à la manière dont elles influent sur les identités qui se défont et se reconstruisent dans l’incertitude, et aux moyens romanesques qu’elles convoquent que nous consacrerons ce numéro de Roman 20-50.

Les trois textes pourront être abordés individuellement ou ensemble, en adoptant un angle d’approche parmi les suggestions suivantes (liste non exhaustive) :

- La poétique de l’errance

- La dialectique de la mémoire et de l’oubli

- L’inscription de l’intime dans l’histoire événementielle

- Le narrateur comme médiateur

- La question de l’identité

- La figure maternelle

- L’imaginaire de l’enfance

- La place des arts (musique, peinture, photographie) dans l’économie romanesque

- L’influence de la psychanalyse

- La dimension stylistique

- Les liens intertextuels et intermédiaux

- La fabrique du texte et les sources documentaires (les manuscrits sont conservés aux Archives & Musée de la Littérature de Bruxelles)

- La réécriture de Retour à Satyah (1989, 2006)

- L’adaptation de La Question humaine au cinéma par Nicolas Klotz (2007)

Calendrier

Envoi des propositions (300 mots maximum) aux éditeurs du numéro : Estelle Mathey (estellemathey@hotmail.com) et Christophe Meurée (christophe.meuree@aml-cfwb.be) : 31 août 2026. Une notification d’acceptation sera adressée aux contributeurs pour seconde quinzaine de septembre 2026.

Remise des textes définitifs (entre 25 000 et 35 000 signes, espaces comprises) aux éditeurs du numéro : 30 janvier 2027.

Dépôt du numéro pour expertise externe auprès du comité de rédaction de la revue : printemps 2027.

Retour des articles aux auteurs : automne 2027.

Parution : juin 2028.

Bibliographie sélective

Éditions de référence

Retour à Satyah [1989], Bruxelles, Espace Nord, 2024.

La Question humaine, Paris, Stock, 2000.

Raconter la nuit, Paris, Seuil, 2022.

Sur les œuvres du corpus

« François Emmanuel, un écrivain sur la terre », dir. Laurence Boudart et Christophe Meurée, Textyles, n°62, 2022.

Margareth Amatulli, « Postface », in François Emmanuel, Retour à Satyah, Bruxelles, Espace Nord, 2024, pp. 155-175.

Antoine de Baecque, « L’histoire qui revient. La forme cinématographique de l’histoire dans Caché et La Question humaine », in Annales. Histoire, sciences sociales, n°6, 2008, pp. 1275-1301, en ligne : https://www.cairn.info/revue-annales-2008-6-page-1275.htm#.

Ewa Grabowska, « La musique comme inspiration formelle et thématique dans l’œuvre de François Emmanuel », in Svět literatury / Le Monde de la littérature, « Analyse de texte – intertextualité », hors série, 2015, pp. 34-41.

Ewa Grabowska, « Mémoire et filiation dans La Nuit d’obsidienne et Retour à Satyah de François Emmanuel », in Studia romanica posnaniensia, n°43/4, 2016, pp. 113-131.

Wiesław Kroker, « L’écriture de François Emmanuel entre les arts plastiques et la musique », in Synergies Pologne, n°11, 2014, pp. 93-99.

Wiesław Kroker, « La quête identitaire dans l’œuvre de François Emmanuel », in Marc Quaghebeur et Judyta Zbierska-Maścicka, dir., Entre belgitude et postmodernité. Textes, thèmes et styles, Bruxelles-Berne, PIE-Peter Lang, « Documents pour l’histoire des francophonies », 2015, pp. 213-223.

Évelyne Ledoux-Beaugrand, « Correspondances masquées : l’humain des lettres anonymes dans La Question humaine », in Geneviève De Viveiros, Margot Irvine et Karine Schwerdtner, dir., Risques et regrets. Les dangers de l’écriture épistolaire, Montréal, Nota Bene, 2015, pp. 159-185.

Estelle Mathey, « Naître du reste : l’horizon apocalyptique dans les romans de François Emmanuel », in Interférences littéraires, n°5, novembre 2010, pp. 169-181, en ligne : https://www.interferenceslitteraires.be/index.php/illi/article/view/639/504.

Estelle Mathey, « Du silence musical au son de la voix : quête d’une valeur signifiante dans La Question humaine de François Emmanuel », in Synergies Espagne, n°4, 2011, pp. 165-175. Également consultable à l’adresse http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Espagne4/mathey.pdf.

Estelle Mathey, Inscrire la voix dans la littérature française contemporaine. Mythologie, éthique, poétique et politique de la voix chez Jacques Rebotier et François Emmanuel, thèse de doctorat dir. par Pierre Piret, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 2017, 2 vol.

Christophe Meurée, « De la pointe de l’été au cœur de l’hiver : saisons et construction romanesque chez François Emmanuel », in Studia romanica posnaniensia, n°48/1, 2021, pp. 119-132.

Christophe Meurée, « La résilience faite œuvre : François Emmanuel », in Marc Quaghebeur, dir., Résilience et modernité dans les littératures francophones, t. 2, Bruxelles-Berne, PIE-Peter Lang, « Documents pour l’histoire des francophonies », 2021, pp. 1183-1196.

Christophe Meurée, « Le ton de ce qui doit demeurer tu. Présences évanescentes de Marguerite Duras dans l’œuvre de François Emmanuel », in Catherine Rodgers, dir., Descendances durassiennes. Écritures contemporaines, Caen, Passage(s), 2021, pp. 153-171.

Christophe Meurée, « Par-delà le mur : François Emmanuel et la Pologne », in Les Lettres romanes, vol. 76, n°1-2, 2022, pp. 89-104.

Christophe Meurée, dir., Le Monde de François Emmanuel, Bruxelles, AML Éditions, « Archives du futur », 2022.

Christophe Meurée et Maria Giovanna Petrillo, « François Emmanuel et Jean-Philippe Toussaint, parangons d’une littérature polyglotte », in Annali – sezione romanza, « Nouveaux paradigmes linguistiques dans la littérature belge francophone (de 1989 à aujourd’hui) », dir. Jana Altmanova, Christophe Meurée et Maria Giovanna Petrillo, vol. LXIII, n°2, 2021, pp. 55-79, en ligne : http://www.serena.unina.it/index.php/aionromanza/article/view/9563/10025.

Anne-Catherine Simon, « Sommes-nous condamné à vivre “hors-la-langue” ? », in Pylône, n°1, printemps 2003, pp. 125-139.