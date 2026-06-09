Journée d'étude : Didactique de la recherche-création (Université Paris-Est Créteil)

La recherche-création postule une interpénétration entre la pratique créative et la critique scientifique. Si ses démarches se développent dans la transdisciplinarité et révèlent la subjectivation, plutôt que la systématisation, des formes dont la pensée et la créativité font oeuvre en recherche, alors elle ne manque pas de mettre en lumière (et en difficulté) les cadres et les classifications traditionnels de l’université. Ainsi, elle semble incarner un paradoxe salutaire : celui de l’indiscipline créative au sein même de l’institution.

Cette journée d’étude se propose d’étudier les potentialités épistémologiques de la recherche-création au prisme de ses enseignements—dans les programmes universitaires, d’une part, et peut-être au-delà de leurs cadres. En examinant et en questionnant la didactique de la recherche-création grâce aux interventions de chercheur•euse•s créateur•ice•s, artistes-pédagogues, et spécialistes de la recherche-création, on se demandera notamment quelles en sont les spécificités, les évolutions, les modes d’activités et les difficultés. Après plus de quarante ans à déployer la recherche-création dans les disciplines considérées comme artistiques, qu’ont permis de faire émerger ses enseignements auprès de leurs publics ? Quelles en sont les perspectives aujourd’hui, et quelles nouvelles possibilités émergent du débordement de la recherche-création à de plus en plus de domaines ? Enfin, dans quelle mesure serait-il nécessaire que la recherche-création reste liée à une exploration hors les murs, afin de ne pas devenir, comme en avertissaient Brian Massumi et Erin Manning, « un simple opérateur institutionnel [...] entre les pratiques existantes et la néolibéralisation des arts et du monde universitaire » ?

Pour mener cette conversation, l’équipe de recherche Languenact accueillera samedi 20 juin 2026 trois spécialistes de la question : Martin Laliberté, compositeur et professeur de musique et technologie à l’Université Gustave Eiffel ; René Lemieux, professeur agrégé en traductologie à l’Université Concordia ; et AMarie Petitjean, professeure d’écriture créative et littérature contemporaine à Cy Cergy Paris Université.

La journée d'étude est ouverte au public et se déroulera de 9h30 à 16h à Campus Centre, Université Paris-Est Créteil, Bâtiment i - Salle i3-218, au 61, avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil (métro Créteil Université), ou en ligne en suivant le lien correspondant. Le programme est détaillé ci-dessous.

PROGRAMME

9h30 – 10h00 Accueil

10h00 – 11h00 Présentation de Martin Laliberté : « 25 ans de recherche-création à Marne-la-Vallée »

Le département des arts de l’UFR Langues, Arts, Création et Technologies de l’université Gustave Eiffel a été fondé sur le principe de la recherche-création. J’ai eu l’opportunité de concevoir et de créer avec quelques collègues ce département et de le diriger sous différents formes. Compositeur et québécois, formé ensuite à Paris-8 et à l’Irma, la recherche-création est ma méthode ce travail quotidienne depuis les années 1980. Lorsqu’on m’a donné l’occasion de créer un département dans une

université nouvelle, j’ai souhaité que les étudiants puissent bénéficier d’une approche contemporaine de l’apprentissage des arts et de leurs techniques. La recherche-création est d’abord un excellent moyen pour les jeunes de stimuler leur curiosité intellectuelle par leur créativité innée. D’autre part, on s’est vite rendu compte que les jeunes créateurs sont affamés de connaissances historiques, théoriques et techniques pour soutenir leurs explorations créatives. D’autre part, cet équilibre entre pratique et théorie (« pratiquer la théorie, penser la pratique ») nous a permis de les former rapidement, accélérant leur formation professionnelle par rapport aux anciennes méthodes universitaires ou d’écoles artistiques. La recherche-création est un moyen très dynamique d’apprendre à apprendre. Nous avons donc formé des centaines d’étudiants depuis 2001. Ces étudiants sont versatiles et dynamiques, capables d’apprendre vite et de s’adapter rapidement aux mutations incessantes du monde professionnel. L’excellent taux de placement professionnel de nos étudiants depuis 25 ans et notre bonne réputation pédagogique en attestent.

Cette communication présentera les principales étapes de cette histoire avec quelques illustrations.

11h00 – 11h30 Pause café

11h30 – 12h30 Présentation de René Lemieux : « La recherche-création en traduction : quelle place pour la « divergence »? »

J’aimerais interroger, dans cette conférence, la place de la création dans les pratiques et les formations en traduction. À partir d’une enquête menée dans plusieurs universités italiennes et françaises, la création met en évidence une tension entre des modèles encore largement fondés sur la restitution et des pratiques où la traduction apparaît comme une activité d’interprétation. Cette place à l’interprétation, j’aimerais la conceptualiser en termes de « divergence » entre la traduction et l’original. En s’appuyant sur la notion de recherche-création, la conférence proposera de considérer la traduction comme une méthode d’enquête, capable de produire des connaissances à travers des formes expérimentales. Cette hypothèse sera illustrée par des mémoires de maîtrise réalisés à l’Université Concordia mobilisant la traduction comme espace d’exploration. La conférence se conclut par une ouverture sur les pratiques actuelles dans le programme en traductologie de l’Université Concordia et leurs évolutions possibles.

12h30 – 14h00 Déjeuner "potluck" en commun

14h00 – 15h00 Présentation d’AMarie Petitjean : « Pratiques de la recherche-création dans les doctorats en littérature »

À partir d’exemples de travaux en cours et de thèses déjà soutenues, j’examinerai la manière dont la recherche-création se réfléchit dans les études de lettres. Les pratiques académiques peuvent-elles se satisfaire de lignes d’erre plus que de conduite ? Comment organiser les circulations entre critique sur corpus et création personnelle à l’intérieur du texte ? Quelle transmission de savoirs et savoir-faire à la communauté des pairs ?

15h00 – 16h00 Discussions et clôture