Ella Balaert, Tout sur George Sand

La vie de George Sand est un éblouissement ! Grande amoureuse, féministe à sa manière, émancipée voire scandaleuse pour son époque, cultivée et habile de ses mains, amie des arts, engagée du côté des opprimés, républicaine et pacifiste, écologiste avant l’heure, profondément maternelle… et surtout, grande femme de lettres, à l’écriture féconde et subtile. Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil, née en 1804, devient baronne Dudevant à son mariage en 1822, et George Sand à trente ans, avec la publication de son roman Indiana. Elle publie plus de 70 romans, connaît un considérable succès et est la seule femme écrivain de son époque à vivre de sa plume.

Tout sur George Sand (ou presque), écrit par Ella Balaert, passionnée par cette grande figure littéraire du XIXe siècle, est à savourer au gré de sa curiosité, à travers des textes et des documents précieux, qui dessinent par petites touches le portrait d’une femme d’exception et d’une œuvre sensible et engagée.



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