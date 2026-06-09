Mickaël Ribreau, L'impossible traité. Interlocuteurs et dialogisme dans les libri d’Augustin et de ses prédécesseurs et contemporains (de Caton à Jérôme)

Comment l’étiquette générique « traité » utilisée pour des pans entiers de la littérature latine masque la place importante du destinataire, qu’il soit déterminé ou indéterminé ?

En partant d’une remise en cause du terme « traité », il est montré comment les auteurs latins (du II ème siècle avant Jésus-Christ au V ème siècle après) faisaient en sorte, dans leurs libri, d’avoir un effet sur leur destinataire, en lui donnant non seulement un savoir, mais aussi les conditions pratiques de l’application de ce savoir.

À cette question s’ajoute celle de la place du faux dialogue avec l’autre. Parle-t-on avec le destinataire ou le fait-on parler ? Si l’oeuvre d’Augustin (354-430) est le point de départ de cet ouvrage et son point d’arrivée, il s’agit de comprendre la spécificité de son oeuvre en s’intéressant à ses prédécesseurs et contemporains, auteurs chrétiens (de Tertullien à Jérôme) ou non chrétiens (de Caton à Macrobe).

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