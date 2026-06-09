La 10e édition du Dictionnaire de l’Académie française : c'est parti !

L'Académie française l'a fait savoir en ce mois de juin, sur le site dédié à son Dictionnaire :

"Depuis la publication de la 1re édition de son Dictionnaire, en 1694, l’Académie a pour tradition de commencer une nouvelle édition dès que la précédente est achevée. La 9e édition ayant pris fin en 2024, la Compagnie a posé les premiers jalons de la 10e édition en 2025, après avoir établi les principes de rédaction et de travail qui présideraient à son élaboration.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans une tradition pluriséculaire tout en répondant aux évolutions contemporaines de la langue. Elle s’attache à refléter les usages actuels et à donner ainsi la mesure de l’enrichissement constant du français ainsi que des transformations de la société. Le souci d’exactitude, d’élégance et de clarté dans la rédaction, la précision dans la construction des articles et dans l’élaboration des exemples, qui caractérisent le Dictionnaire de l’Académie depuis son origine, restent au cœur de l’entreprise lexicographique de la Compagnie. Tout en restant fidèle à sa mission de dire l’usage et le bon usage, l’Académie souhaite se montrer attentive aux évolutions de la langue française contemporaine dans tous les pays, toutes les régions où elle est parlée. […]"

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Pour une première expertise de la première salve d'articles et les fonctionnalités proposées, lire l'article d'Hocine Bouhadjera sur Actualitte.com :

"Le Dictionnaire de l’Académie française tente (enfin) de rattraper son retard"…