Décloisonner la traduction créative : éloge de l’enchevêtrement / BBCT: Breaking Barriers in Creative Translation (Mons, Belgique)

Description

Fortement marquée par son interdisciplinarité et par de profondes mutations sociétales contemporaines, qu’il s’agisse de considérations méthodologiques, questions de genre ou encore bouleversements technologiques, la traductologie se trouve aujourd’hui confrontée à une reconfiguration majeure de ses objets et à une ouverture sans précédent de ses pratiques. L’essor récent de l’intelligence artificielle a notamment ravivé et complexifié les interrogations relatives à la notion de créativité, tant sur les plans éthique, économique ou artistique. Si les différentes sous-branches de la traductologie se sont saisies de cette notion, leurs travaux demeurent, paradoxalement, largement cloisonnés. Pourtant, la créativité a fait l’objet d’analyses traductologiques dans des contextes médiatiques variés et selon des perspectives multiples, qu’elles soient technologiques, éthiques, didactiques ou encore méthodologiques. Des domaines tels que la localisation de jeux vidéo, la traduction audiovisuelle, la traduction littéraire ou la traduction marketing, à l’instar d’autres champs disciplinaires issus des sciences humaines, se sont ainsi emparés de cette problématique, tout en restant majoritairement circonscrits à leurs cadres médiatiques et disciplinaires propres. Cette conférence se donne pour objectif de favoriser un dialogue transversal entre ces différentes branches autour de la question de la créativité en traduction. Elle entend ainsi encourager une ouverture des perspectives et stimuler des échanges susceptibles de renouveler les approches théoriques et méthodologiques dans une optique résolument interdisciplinaire.



Thématiques

Dans cette optique de rapprochement interdisciplinaire, les axes proposés ci-dessous entendent ouvrir une brèche dans le cloisonnement des champs créatifs, sans prétendre à l’exhaustivité :

Exploration des mondes fictionnels

Application des nouvelles technologies aux textes créatifs

Analyses transmédiatiques

Analyses stylistiques

Évaluation de la créativité en contexte de traduction

Retransmission de l’humour

Retraduction

Éthique et déontologie professionnelle

Traduction sous contrainte

Créativité didactique

Enjeux cognitifs de la traduction créative

Pour soumettre une proposition : https://bbct.sciencesconf.org/user/submit?lang=fr

Nous acceptons les communications en français et en anglais, après un processus d'évaluation en double aveugle. Un service d'interprétation anglais-français sera proposé tout au long du colloque.



Keynotes

Carme Mangiron (Universitat Autònoma de Barcelona UAB)

Alice Ray (Université d'Orléans)

Lily Robert Foley (Université de Montpellier)



Calendrier

Date limite de dépôt : 07/09/2026

Notification aux autaires : 09/10/2026

Date limite d'inscription : 01/11/2026

Tenue du colloque : 18-20/11/2026