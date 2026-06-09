Jean Palerne, Pérégrinations (éd. Marie-Christine Gomez-Géraud)

Les Pérégrinations de Jean Palerne séduisent le lecteur moderne par leur originalité. Loin du regard des voyageurs en quête d’un savoir géographique fondé sur l’autorité des Anciens, le récit affirme une spontanéité à l’écart des codes convenus et un regard plus critique qui ne reproduit pas les affirmations toutes faites. Palerne privilégie un rapport sensuel au monde, s’émerveillant devant la nature, explorant les saveurs, assumant les fantasmes.

L’Orient ressort de ce récit paré de nouvelles nuances : la parade des fêtes de la circoncision du sultan, saisie en direct, célèbre la grandeur de la civilisation ottomane et laisse apparaître néanmoins, en ombre portée, la menace que la puissance de l’Empire turc fait peser sur l’Occident.

Entre mer et désert, le texte multiplie les épisodes d’aventure, invite à la contemplation des paysages et à la découverte des réalités les plus quotidiennes. On le découvrira ici dans une orthographe modernisée.

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Sommaire

Introduction

Jean Palerne : portrait en pointillés

Bref curriculum d’un inconnu

Ébauches pour un profil intellectuel

Écrire le voyage autrement

Cet Orient bien connu

D’aventure en tempête

Des plaisirs aux tempêtes du désir

Jean Palerne : quel regard à l’aube de la modernité ?

L’enquête

Le monde à l’épreuve du jugement

Émerveillements

L’ombre portée du sultan

Altérités

Au risque de se perdre

Palerne et ses éditeurs

Ami lecteur

Illustrations

PÉRÉGRINATIONS

Petit dictionnaire

Table des chapitres

Extrait du privilège du roi

Glossaire des mots anciens

Bibliographie indicative

Index

Table des figures

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Revue de presse (éditeur)

Le Figaro littéraire, 4 juin 2026