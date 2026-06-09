Jean Palerne, Pérégrinations (éd. Marie-Christine Gomez-Géraud)

Les Pérégrinations de Jean Palerne séduisent le lecteur moderne par leur originalité. Loin du regard des voyageurs en quête d’un savoir géographique fondé sur l’autorité des Anciens, le récit affirme une spontanéité à l’écart des codes convenus et un regard plus critique qui ne reproduit pas les affirmations toutes faites. Palerne privilégie un rapport sensuel au monde, s’émerveillant devant la nature, explorant les saveurs, assumant les fantasmes.
L’Orient ressort de ce récit paré de nouvelles nuances : la parade des fêtes de la circoncision du sultan, saisie en direct, célèbre la grandeur de la civilisation ottomane et laisse apparaître néanmoins, en ombre portée, la menace que la puissance de l’Empire turc fait peser sur l’Occident.
Entre mer et désert, le texte multiplie les épisodes d’aventure, invite à la contemplation des paysages et à la découverte des réalités les plus quotidiennes. On le découvrira ici dans une orthographe modernisée.
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Sommaire
Introduction
Jean Palerne : portrait en pointillés
Bref curriculum d’un inconnu
Ébauches pour un profil intellectuel
Écrire le voyage autrement
Cet Orient bien connu
D’aventure en tempête
Des plaisirs aux tempêtes du désir
Jean Palerne : quel regard à l’aube de la modernité ?
L’enquête
Le monde à l’épreuve du jugement
Émerveillements
L’ombre portée du sultan
Altérités
Au risque de se perdre
Palerne et ses éditeurs
Ami lecteur
Illustrations
PÉRÉGRINATIONS
Petit dictionnaire
Table des chapitres
Extrait du privilège du roi
Glossaire des mots anciens
Bibliographie indicative
Index
Table des figures
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Revue de presse (éditeur)