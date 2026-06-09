Revue Voltaire, n° 26 : "Voltaire et la presse" (dir. Myrtille Méricam-Bourdet)

Alors que l’on a souvent retenu les déclarations à l’emporte-pièce de Voltaire contre les journalistes de son époque, le dossier thématique de ce numéro de la Revue Voltaire, consacré à « Voltaire et la presse », réexamine ces relations pour en montrer la complexité. Mettant à profit les numérisations des corpus périodiques à grande échelle et les apports des humanités numériques, les articles soulignent la présence constante de Voltaire et de ses textes dans les journaux du xviiie siècle. Il s’agit alors de s’interroger sur la participation de Voltaire à la diffusion de ses propres textes dans les périodiques, sur les modalités de cette présence – peut-on tout publier ? quelles stratégies sont déployées par les journalistes dans un contexte de surveillance des écrits ? les journaux imprimés à l’étranger sont-ils plus libres ? –, et sur les images de Voltaire que construisent les périodiques, en France ou à l’étranger. S’y lit aussi un combat entre les Lumières et la censure, les Lumières et les anti-Lumières.

Le numéro s’appuie sur les contributions de spécialistes de Voltaire et des humanités numériques afin d’interroger des corpus qui n’ont jusque-là été traités que très partiellement. Plusieurs articles proposent en parallèle une réflexion sur l’utilisation des humanités numériques pour traiter les corpus de presse. Les articles approfondissent également l’étude de l’histoire de la presse, en mettant en lumière des journaux peu connus, et en complétant de façon exhaustive l’étude de journaux ayant fait l’objet de travaux précédents, comme le Journal encyclopédique, central dans la diffusion de la pensée des Lumières.

Ce numéro de la Revue Voltaire comporte également, dans la rubrique « Varia », une étude de bibliographie matérielle sur des contrefaçons de textes voltairiens, ainsi que sur plusieurs manuscrits de Voltaire. La rubrique « Inédits et documents » présente le texte intégral de plusieurs lettres inédites de Voltaire, ainsi que d’un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg.

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Sommaire

Voltaire et la presse

Section coordonnée par Myrtille Méricam-Bourdet

Avant-propos. Voltaire et la presse — Myrtille Méricam-Bourdet

Éléments d’un état des lieux du corpus voltairien dans les périodiques francophones — Myrtille Méricam-Bourdet

Citer les pièces de Voltaire dans la presse du xviiie siècle, ou de la construction d’une « autorité » — Dario Maria Nicolosi

Détection automatique des anecdotes dans la presse du xviiie siècle : modèles de langage et réception de Voltaire — Motasem Alrahabi

Voltaire et l’adoubement littéraire de Mademoiselle de Malcrais de La Vigne — Timothée Léchot

De l’interdit à l’imprimé : l’apparition des Lettres philosophiques dans les Anecdotes ou Lettres secrètes — Sarah Phillips

Desfontaines, Prévost et Voltaire. Tensions dans la réception journalistique d’Alzire — Olgie Lee

La figure du journaliste dans L’Envieux et L’Écossaise, ou les mutations d’un imaginaire médiatique — Alexis Lévrier

Voltaire philosophe au fil des articles du Journal encyclopédique (1756-1793) — Olivier Ferret

« Panthéoniser » Voltaire dans le Journal des Dames (1761-1765) — Marie-Hosanna Chauvin

Les journalistes catholiques devant l’édition de Kehl : branle-bas de combat en 1781 — Stéphanie Géhanne Gavoty

Voltaire in the Press of Denmark-Norway — Jonas Thorup Thomsen

Les références à Voltaire dans la presse anglaise du xviiie siècle — Oanez Hélary

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Varia

« Je passais en Allemagne, il n’y a pas longtemps » : Voltaire mit-il la main à un dialogue au sujet d’Adam en 1754 ? — Alice Breathe

La trace unique d’un pot-pourri perdu ? Une lettre de Locke de la collection de Voltaire — Gillian Pink & Sofya Dmitrieva

L’édition 70be de l’Histoire de Charles XII de Voltaire. Préclustering et approche textuelle — Daniel Droixhe

Voltaire face à l’affaire des couplets : une première mise en récit du judiciaire — William Baber

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Inédits

Quelques lettres inédites passées en vente — Édouard Langille

Un feuillet inédit du « grand cahier de Pétersbourg » (f. 5) — Gillian Pink

Comptes rendus