Midis de la recherche du centre de recherche TRADITAL de l’Université libre de Bruxelles

Appel à communications

Midis de la recherche 2026-2027

Le centre de recherche TRADITAL de l’Université libre de Bruxelles organise, chaque année académique, une série de conférences consacrées à la présentation de recherches originales en traductologie et en interprétologie, dans l’ensemble de leurs domaines (didactique de la traduction et de l’interprétation, traduction littéraire, sous-titrage, localisation, etc.), ainsi qu’en didactique des langues vivantes et en traitement automatique des langues.

Le format des Midis de la recherche offre aux intervenantes et intervenants un cadre privilégié pour présenter les résultats de leurs travaux devant un public composé d’enseignantes et enseignants, de chercheuses et chercheurs, ainsi que d’étudiantes et étudiants de la faculté. Grâce à son dispositif hybride, cette série de conférences permet également d’élargir l’audience à des collègues issus de diverses universités européennes, dans le cadre d’un réseau en cours de développement.

Les conférences proposées devront respecter les modalités suivantes :

Durée : une heure, suivie d’un temps d’échange avec le public.

Horaire : la date précise sera fixée en concertation avec la personne invitée mais la conférence devra se tenir un jeudi, entre 12h00 et 14h00, heure locale, (Bruxelles, UTC + 1 -heure d'été + 2-), au cours de l’année académique 2026-2027, de préférence entre septembre et décembre.

Lieu : les interventions en présentiel sur le campus du Solbosch de l’Université libre de Bruxelles (Avenue Franklin Roosevelt 50, 1050 Bruxelles) sont à privilégier. Toutefois, notre budget consacré aux déplacements étant très limité, des propositions à distance seront également prises en considération.

Langue : français ou anglais.

Envoi des propositions : les candidatures sont à adresser à tradital@ulb.be, à l’attention de Virginie Creton.

Cet appel s’adresse aux personnes titulaires d’un doctorat et affiliées à une institution universitaire, qu’elles exercent des fonctions académiques, de recherche ou de postdoctorat. Les propositions sont attendues au plus tard le 15 juillet.

Chaque proposition devra comprendre les éléments suivants :

le titre de la conférence ;

un résumé d’environ 300 mots, accompagné d’une bibliographie ;

une brève notice bio-bibliographique précisant l’affiliation institutionnelle, le statut académique et les axes de recherche.

Les personnes candidates seront informées de la décision au plus tard le 28 août.