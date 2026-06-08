Poétique de l’œuvre de Goran Petrović : réception francophone et contexte européen (Strasbourg)

Le colloque international consacré à l'un des plus importants écrivains serbes contemporains, Goran Petrović, intitulé Poétique de l'oeuvre de Goran Petrović : réception francophone et contexte européen, coorganisé par Livija Ekmecic (Université de Strasbourg) et Svetlana Seatovic (Institut de littérature et d'art de Belgrade), se tiendra les 11 et 12 juin 2026 à l'Université à Strasbourg.

Pendant deux journées de réflexion et d'échanges 27 chercheurs venus de 9 pays exploreront les multiples dimensions de l'oeuvre de Goran Petrović. Les communications porteront sur la poétique et les spécificités de son écriture. Seront également discutés les liens de Goran Petrović avec les traditions littéraires européennes et les courants contemporains, ansi que la réception de son œuvre dans les espaces francophones.

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