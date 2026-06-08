Les Farnese et l’Europe – 70e anniversaire du CESR & 68e Colloque international d’études humanistes (Tours)

Ce colloque entend contribuer à l’étude de la dynastie Farnèse et de son rayonnement européen entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il s’agira d’étudier l’héritage légué par les nombreux chantiers littéraires, artistiques, architecturaux et festifs dont les Farnèse furent les commanditaires. Une attention particulière sera portée aux réseaux internationaux établis directement par les Farnèse ou contrôlés par des membres de la famille, par exemple à l’époque du Concile de Trente. Ces réseaux, qui s’étendaient depuis les cours françaises et les possessions habsbourgeoises au reste du continent, fonctionnaient par le biais de canaux diplomatiques, de stratégies matrimoniales et d’une propagande omniprésente.

Durant le colloque, une visite libre de l’exposition sur l’histoire du CESR sera présentée à l’occasion de son 70e anniversaire.

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Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Contact : marie-laure.masquilier@univ-tours.fr