Scènes de danse. Pratiques et imaginaires du bal de l'Ancien Régime au XXe s. (Congrès de l'AIEF 2026, en Sorbonne)
Scènes de danse. Pratiques et imaginaires du bal, de l'Ancien Régime au XXe siècle
Congrès de l'AIEF 2026,
17 juin 2026, Paris-Sorbonne, Amphithéâtre Guizot.
Entrée libre sur inscription préalable à l’adresse suivante : aief.inscription@gmail.com
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9h30. Accueil des participants.
10h. Ouverture de la journée (Corinne Legoy, université d'Orléans)
Session I. De l’Ancien Régime au XIXe siècle
10h30. Pauline Valade (Université Bordeaux-Montaigne) : « "Que de rendez-vous et que d’écueils pour la vertu". Regards croisés sur les bals publics et privés à Paris au XVIIIe siècle. »
11h. Olivier Ritz (Université Paris-Cité) : « Les bals du Directoire et du Consulat : un objet littéraire ? »
11h30. Philippe Chassaigne (Université de Bordeaux-Montaigne) : « Was she amused ? La reine Victoria, les bals et autres divertissements à sa cour, tout au long de son règne »
12h. Discussion
Session II. Du XIXe siècle au XXe siècle
14h. Cynthia Cooper (conservatrice au Musée McCord Stewart, Montréal) : « Les grands bals au Canada au XIXe et début XXe siècles : l’exposition « Bals costumés ».
14h30. Pierre Karila-Cohen (Université de Rennes-2) : « Gouverner la province : le bal du préfet ou du gouverneur dans l'Europe du XIXe siècle ».
15h. Eléonore Reverzy (Université Sorbonne-Nouvelle) : « "Il y avait bal à la Boule noire" (Germinie Lacerteux) ».
15h30. Discussion puis pause.
16h. Helen Craske (ULB) : « Les bals du Courrier Français : érotisme, indécence et satire à la fin du XIXe siècle ».
16h30. Delphine Foch (EPHE) : « "Est-ce que danse encore Paris ?" Le bal du Moulin Rouge à la fin du XIXesiècle et au début du XXe siècle »
17h. Discussion.
17h30. Fin de la journée.