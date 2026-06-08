Contrat post-doctoral (12 mois)

Littérature / histoire des idées XVIIIe-XIXe s.

Université Jean Monnet Saint-Étienne (France)

Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités

Intitulé de l’offre

Post-doctorat H/F

Date de prise de fonction

1er octobre 2026 (ou date à convenir à partir du 1er octobre 2026)

Durée du contrat

12 mois (transformable en 11 mois si besoin de faciliter une autre prise de poste en septembre 2027).

Université

Université Jean Monnet Saint-Étienne, Laboratoire IHRIM (UMR 5317) 33 rue du Onze Novembre, 42023 Saint-Étienne

Type de contrat

Contrat à durée déterminée post-doctoral

Quotité

100%

Expérience

Indifférent

Rémunération

Selon les grilles salariales en vigueur à l’UJM (env. 2890 € mensuel brut).

Profil du poste

Ce contrat s’inscrit dans le cadre du projet LISAMO « littérature et savoir-faire scientifiques et artistiques dans les modernités », qui vise à réaliser une histoire croisée de la littérature et des aptitudes scientifiques (vertus épistémiques, méthodes, savoir-faire, vulgarisation, éthique), du XVIIIe au XXIe siècles, en lien avec les axes de recherche « histoire et imaginaire des sciences et des techniques » de l’UMR 5317 IHRIM et l’axe « art x sciences » de l’institut ARTS (Arts, Recherche, Territoires, Savoirs). Ce projet cherche à étudier l’interaction entre les « deux cultures » en se concentrant moins sur les savoirs que sur les savoir-faire, et à permettre ainsi un rapprochement entre l’histoire littéraire et l’épistémologie historique.

L’une des réalisations de ce projet consiste dans l’élaboration d’un site internet regroupant des éditions numériques de textes littéraires inédits, éclairant l’histoire des méthodes scientifiques. La personne recrutée sera amenée à contribuer à ce projet, en prenant la suite du travail déjà engagé sur l’œuvre du voyageur, moraliste et membre de la « bohême littéraire », Antoine Lasalle (1754-1829). C’est à cet auteur qu’on doit la traduction, entre 1799 et 1802, des seules œuvres complètes de Francis Bacon disponibles en français durant le XIXe siècle. Autant la critique a souvent souligné l’importance de Bacon dans l’histoire de la méthode scientifique, autant elle s’est peu interrogée sur l’œuvre et la personnalité de son traducteur (hormis : S. Kleiman-Lafon, 2025, et dans une moindre mesure G. Thuillier, 1964 ; J. Svagleski, 1981 ; C. Le Meur, 2002, p. 175-176, 271-274). Anticléricale, révolutionnaire et impertinente, cette traduction suscita pourtant la polémique : Joseph Joubert parle d’« un sage traduit par un fou » dans ses Carnets, Germaine de Staël et Joseph de Maistre la commentèrent, et une série de pamphlets comme Le Christianisme de François Bacon (1799), Bacon tel qu’il est (1800) ou le Précis de la philosophie de Bacon (1802) vinrent proposer une contre-lecture de l’œuvre du philosophe anglais. Or, avant de se lancer dans cette traduction, Antoine Lasalle avait fait paraître trois essais littéraires très originaux : Le Désordre régulier (1786), La Balance naturelle (1788), La Méchanique morale (1789). Ces essais n’ont jamais été étudiés pour eux-mêmes alors qu’ils exposent une conception originale de la méthode ou du génie, qu’ils défendent une fluidité des genres sexuels, qu’ils renouvellent la pratique de l’essai littéraire et de l’écriture moraliste et qu’ils polémiquent avec les philosophes des Lumières comme Rousseau ou Helvétius. On attendra donc de la personne recrutée qu’elle prenne en charge l’édition critique (établissement du texte, rédaction d’un appareil critique) de La Balance naturelle ou de La Méchanique morale, en s’appuyant sur le travail d’édition déjà réalisé autour du Désordre régulier.

À côté de ce travail d’édition, il sera également demandé à la personne recruté de contribuer ponctuellement au projet LISAMO, en tirant parti de ses propres spécialités de recherche. Ce projet ponctuel, qui devra interroger les rapports entre littérature et science, pourra prendre la forme d’un événement de recherche (journée d’étude, séance de séminaire, conférence…), d’une production scientifique (numéro de revue, article, édition d’un texte bref) ou d’une action de médiation scientifique (participation à la fête de la science, la nuit des musées, réalisation d’un podcast, d’une exposition…) et être réalisable durant l’année de postdoctorat.

Mission du poste

La personne recrutée aura donc à conduire deux chantiers :

Contribution à l’édition numérique d’un essai littéraire d’Antoine Lasalle, La Balance naturelle (1788) ou La Méchanique morale (1789), à partir du travail déjà engagé par l'équipe.

Participation ponctuelle au projet LISAMO sous la forme soit d’un événement de recherche, soit d’une production scientifique, soit d’une action de médiation scientifique.

En marge de ces chantiers, la personne recrutée sera également amenée à contribuer aux tâches suivantes :

Participation active aux séminaires de l’IHRIM, en particulier le séminaire spécifique de l’UJM et le « séminaire 1800 », ainsi qu’aux événements organisés à l’université Jean Monnet sur des thématiques ou des périodes proches.

Soutien à l’organisation d’événements en lien avec la thématique du poste.

Qualifications et compétences

Diplôme exigé

Pour des raisons budgétaires liées aux grilles salariales, la personne recrutée devra avoir soutenu une thèse de doctorat en littérature française ou comparée il y a moins de 3 ans au moment de la prise de poste.

Compétences scientifiques

Spécialisation sur la littérature du 18e ou du 19e siècle.

Aucune connaissance préalable de l’œuvre d’Antoine Lasalle n’est recquise.

Toute autre spécialisation facilitant la réalisation du projet sera prise en compte.

Compétences techniques

La maîtrise des outils et compétences permettant de produire une édition nativement numérique (encodage XML-TEI) sera considérée comme un atout. Il ne s’agit cependant pas d’une exigence, et la personne recrutée pourra se former à l’édition numérique pendant la durée du contrat.

Cadre de travail et encadrement

La personne recrutée sera rattachée à l’UMR 5317 IHRIM. Elle travaillera en collaboration avec le titulaire de la chaire de professeur junior LISAMO, Lucien Derainne (Université Jean Monnet Saint- Étienne) et avec les ingénieur(e)s de recherche de l’IHRIM. Elle sera également en contact régulier avec les autres membres de l’UMR travaillant sur les mêmes périodes à Lyon et à Saint-Étienne.

Conditions de travail

La personne recrutée pourra bénéficier d’un espace de travail dans les locaux de l’IHRIM Saint- Étienne.

Candidature

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse lucien.derainne@univ-st-etienne.fr au plus tard le 29 juin à midi. Toute candidature reçue fera rapidement l'objet d'un accusé de réception attestant son enregistrement. Les candidatures seront ensuite examinées par une commission de membres de l’IHRIM collaborant au projet LISAMO ou travaillant sur des sujets proches et une réponse sera apportée aux candidat(e)s la première semaine de juillet.

Le dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes, rassemblées en un document PDF unique :

une lettre de motivation (2 pages max.) présentant en particulier quelle contribution ponctuelle au projet LISAMO le ou la candidat(e) envisage, avec de premiers éléments sur le budget (<3 000€) et le calendrier prévus. un curriculum vitae détaillé ; le diplôme de doctorat, ou attestation équivalente ; le rapport de soutenance de thèse, ou équivalent ;

Contact / renseignement : lucien.derainne@univ-st-etienne.fr