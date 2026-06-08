Joshua de Paiva, Ce que le vivant fait à l'art

Oiseaux, insectes, araignées, poissons, souris, chiens, plantes… Face à la multiplication des pratiques artistiques mettant en scène animaux, végétaux et autres formes de vie, ce livre propose des outils pour s’orienter dans un champ foisonnant et contrasté.

Que font les artistes des vivants non humains ? Signes, matériaux ou collaborateurs, ils ne sont pas toujours là pour eux-mêmes. Leurs modalités de présence dans l’art actuel révèlent divers rapports au monde vivant, qu’elles entretiennent, interrogent ou reconfigurent.

En leur laissant une marge de manœuvre, certaines propositions invitent à se demander ce que les vivants eux-mêmes font à l’art. Au-delà des interrogations éthiques et ontologiques sur la création et ses limites, s’ouvre alors une nouvelle ligne d’enquête : que peut l’art pour renouveler nos relations sensibles aux autres vivants en temps de crise écologique ?

« Joshua de Paiva invite à déceler l’agentivité des plantes et des animaux dans les œuvres, là où elle avait été ensevelie sous des prismes interprétatifs désanimants et anthropocentrés [...]. Il nous rééquipe pour percevoir ce que fait le vivant, dans un temps qui nous montre chaque jour la toxicité profonde de le considérer comme objet inerte sans conséquences. » Estelle Zhong Mengual, préface

Joshua de Paiva est docteur en philosophie de Sorbonne Université et poursuit ses recherches sur les enjeux théoriques et pratiques d’une esthétique du vivant à l’Université Grenoble Alpes (GATES/MaCI-CRESSON). Avec le collectif Nuée, il a publié À l’épreuve de l’art (2025). Il a cofondé La Déménagerie pour accompagner les institutions cherchant à faire une nouvelle place au monde vivant dans notre culture.

—

Sommaire

Préface, Estelle Zhong Mengual

Introduction. Art, écologie, non-humains : de la crise écologique à la question des relations aux autres vivants

Chapitre I. Quand y a-t-il vivant(s) dans l’art ?

1. Essai de typologie descriptive

2. De l’œuvre d’art vivante aux vivants dans l’art : quelles conceptions du vivant ?

Chapitre II. Ce que l’art fait des vivants autres qu’humains

1. L’être vivant présent comme signe

2. L’être vivant présent comme matériau

3. L’être vivant présent comme collaborateur

Chapitre III. Ce que les vivants font à l’art et dans l’art

1. L’intérêt d’une distinction entre présence pour autre chose que soi-même et pour soi-même

2. L’être vivant mis en présence pour lui-même : quel geste artistique ?

Le vivant comme ready-made ?

Quand les artistes laissent une marge de manœuvre aux autres vivants

3. Ce que fait le vivant, ou le vivant à l’œuvre, en devenir et en relation

De l’être aux manières d’être et d’agir

Les comportements et l’évolution du vivant au cœur des œuvres

De l’exposition à l’écosystème, d’une ontologie dualiste à l’onto-écologie relationnelle

Des œuvres inachevées et imprévisibles ?

Ouverture. Art et vivant : la sensibilité en question

Penser la dimension sensible de la crise du vivant pour repenser le rôle de l’art

Enquêter sur l’expérience du vivant dans l’art

Bibliographie

Index nominal