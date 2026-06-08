École thématique « Mobilisations conservatrices et liberté d’expression » (Sorbonne, 7-11 septembre 2026)

Avec le soutien de la Chaire COLIBEX, du CNRS, du CELLF, du CESSP, de LinCS, du CUREJ, de Sorbonne Université et de l’ANR LIBEX, une école thématique intitulée Mobilisations conservatrices et liberté d’expression se tiendra du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2026 à la Maison de la recherche de Sorbonne Université (28 rue Serpente, 75006 Paris, salle D421).

L’école thématique propose une réflexion interdisciplinaire sur les mobilisations conservatrices contemporaines, les productions idéologiques qui les accompagnent et leurs effets dans les champs politique, culturel, médiatique, académique et juridique. Réunissant des chercheur·es en sociologie, science politique, histoire, littérature, études théâtrales et droit, elle entend offrir un espace de discussion autour des outils conceptuels, méthodologiques et empiriques permettant d’étudier ces phénomènes.

Les différentes journées aborderont successivement la construction de l’objet de recherche et les enjeux de l’enquête, les productions idéologiques et les circulations transnationales d’idées et de catégories, les controverses culturelles et les rapports entre création artistique et régulations conservatrices, les dynamiques d’hégémonie politique et culturelle, ainsi que les enjeux contemporains relatifs aux droits, à la liberté d’expression et aux libertés académiques.

L’école s’adresse aux doctorant·es, postdoctorant·es, chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es souhaitant approfondir leurs connaissances et échanger autour de travaux récents consacrés aux mobilisations conservatrices contemporaines dans une perspective comparative et internationale.

Les candidat·es sont invité·es à transmettre une courte lettre de motivation (une page maximum) présentant leurs domaines de recherche, leur projet en cours et leur intérêt pour l’école thématique.

Les candidatures seront examinées par le comité d’organisation.

Date limite de candidature : 10 juillet 2026

Capacité limitée à 30 participant·es

Contact : chairecolibex@gmail.com

Programme et informations :

https://libexpress.hypotheses.org/evenements-chaire