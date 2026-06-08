À qui appartiennent les mots ? Conflits d’usage et luttes symboliques (Sorbonne)

Résumé

Dans le cadre des travaux de la chaire de recherche France-Québec (CNRS-FRQ) sur les enjeux contemporains de la liberté d’expression (COLIBEX) et du projet Émergence (Sorbonne Université) Re-Evaluate Valence (REV), Mathilde Barraband (cochercheuse CRILCQ, UQTR, COLIBEX), Anna Arzoumanov (Sorbonne Université, CNRS, COLIBEX), Anouch Bourmayan, (Sorbonne Université, REV), Arezou Dadvar (CNRS, COLIBEX), Amina Damerdji (CELLF/Sorbonne université, COLIBEX) et Alexandre Gefen (Université Sorbonne Nouvelle, CNRS) organisent le colloque international « À qui appartiennent les mots ? Conflits d’usage et luttes symboliques » qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2026, à l’Amphithéâtre Michelet de la Sorbonne Université (46, rue Saint-Jacques, Paris).





Programme

29 juin 2026

10h30 - Accueil

11h - Conférence de Gisèle Sapiro (EHESS/CNRS), « Propriété individuelle et propriété collective : à qui (n’)appartiennent (pas) les textes ? »

12h - Repas

14h - Verticalités de la nomination

Sylvie Monjean-Decaudin (Sorbonne Université), « À qui appartiennent les mots du droit ? »

Nadine Vincent (Université de Sherbrooke), « Est-ce aux politiciens d’autoriser ou d’interdire des néologismes ? La désignation des personnes non binaires dans le milieu de l’enseignement »

Ammar Azouzi (Université de Sousse), « Langue, pouvoir et identité en Tunisie : les mots de la révolution et leurs appropriations controversées »

Laure Zeghad (Université Rouen Normandie), « De la parole fondatrice à la parole héritée : la légitimité et les conflits d’appropriation dans le théâtre de la guerre d’Algérie à travers Kateb Yacine et Nasser Djemaï »

16h - Pause

16h30 - Conférence de Frédéric Kaplan (École polytechnique fédérale de Lausanne), « Les dealers de mots »

30 juin 2026

9h30 - Mécaniques de l’appropriation linguistique

Gianluca Michelli (Université LUMSA et ICP), « La propriété des mots. Quelques réflexions sur la réclamation et la dynamique du discours »

Anna Khalonina (Université Polytechnique Hauts-de-France) et Elise Schürgers (Université de Liège), « Négocier les mots, construire des espaces d’(in)dicible. De l’apport des conflits métalangagiers pour mesurer la normativité discursive »

Laurence Arrighi (Université de Moncton), « Militer pour changer le nom d’une université : arguments, intérêts et valeurs »

11h - Pause

11h30 - Appropriations numériques

Rose Moreau Raguenes (Université Gustave Eiffel et CY Cergy Paris Université) et Julien Longhi (CY Cergy Paris Université), « Nommer pour témoigner ? Entre normes et légitimité du témoignage en ligne »

Adélie Laruncet (Sorbonne Université), « À qui appartient la “liberté d’expression” ? Circulations et conflits d’appropriation dans la presse et sur les réseaux socionumériques au prisme de l’affaire Meurice (2023-2024) »

12h20 - Repas

14h - La traduction, entre fidélités et sensibilités

Virginie Buhl (Université Marie et Louis Pasteur de Besançon), « “Sensitivity Writer”. La voix écrivante de la traductrice entre révisions, effacements et invisibilité »

Valentine Piéplu (Université Paris 3 Sorbonne nouvelle), « La “fidélité” sous enquête : conflit des énonciations en traduction »

Felipe Cammaert (Université d’Aveiro), « Quels mots pour traduire le racisme aujourd’hui ? Notes sur la traduction des termes portugais “preto/a” et “negro/a” vers le français dans le contexte de la littérature postimpériale »

Afaf Said (Université Birzeit), « Pratiques traductives et construction narrative dans les institutions patrimoniales : le cas du Musée palestinien »

16h - Entretien avec Tiphaine Samoyault (EHESS), autour de son livre Toutes sortes de Misérables (Seuil, 2026)

1er juillet 2026

9h30 - Conférence d’Alexandre Gefen (CNRS), « Justice et justesse »

11h - Énonciation et légitimation

Priscille Ahtoy (Université de Tours), « Conflits d’usage, légitimité discursive et luttes symboliques autour des voix minorisées »

Lea Como (Université Sorbonne Nouvelle), « Dark romance : raconter le politiquement incorrect »

Xuyan Xiao (Université Toulouse Jean-Jaurès), « À qui appartiennent les récits de la maladie ? Métaénonciation médicale et redistribution de la légitimité narrative en consultation psychologique »

Clémence Bideaux (Université du Québec à Trois-Rivières et Université de Grenoble), « “On est autiste, tout simplement.” Analyse du discours de controverses linguistiques et identitaires sur les nominations en autisme : entre rejet et réappropriation »

13h - Pause

14h30 - Entretien avec l’écrivain Mohamed Mbougar Sarr