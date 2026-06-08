Récits en mouvement. La mobilité dans les littératures contemporaines de langue française (Köln/Cologne, Allemagne)

Récits en mouvement

La mobilité dans les littératures contemporaines de langue française

Colloque international

9-10 juillet 2026

La mobilité est un sujet clé de la littérature contemporaine, en particulier depuis la pan­démie. Bien quʼelle y soit en général traitée avec moins dʼemphase que dans la littérature moderne, elle est mise en relief dans beaucoup de textes du XXIe siècle, le plus souvent narratifs. Parmi eux, méritent une attention particulière les récits de voyage, les essais sur les moyens ou les lieux de transport et les fictions véhiculaires, à savoir des récits fictionnels qui placent les moyens de transport utilisées par les protagonistes au centre de lʼintrigue. À lʼexemple de textes en langue française qui correspondent à lʼun de ces genres ou en partagent lʼaxe thématique, les commu­nications de ce colloque international examineront dans quelle mesure la mise en récit de la locomotion permet de mettre en relief les effets sociaux, culturels et écologiques de la mobilité, mais aussi de mettre en valeur le potentiel esthétique de celle-ci.

Programme

Jeudi, le 9 juillet 2026

9:00 Accueil et ouverture du colloque

Discours de bienvenue du Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Voyages contemporains (Présentation : Andreas Gelz)

9:30 Philippe Antoine (Clermont-Ferrand) : « Au fil de lʼeau. Fleuves, rivières et canaux »

10:00 Anne-Sophie Donnarieix (Saarbrücken) : « Inflexions viatiques : du départ exotique au départ mémoriel »

10:30 Alison James (Chicago) : « “Un taxi pour La Realidad” : cartographies littéraires et chemi­ne­­­­ments intimes chez Neige Sinno »

11:00 Café

Poétique de la locomotion (Présentation : Anne-Sophie Donnarieix)

11:30 Jochen Mecke (Regensburg) : « Mobilités du récit »

12:00 Wolfram Nitsch (Köln) : « Fictions véhiculaires : anthropologie, esthétique et poétique de la locomotion mise en récit »

13:00 Déjeuner

Récits de déambulation (Présentation : Veronika Stritzke)

15:00 Christian von Tschilschke (Münster) : « Déambulations périphériques : Neuf-trois d’Anne Weber »

15:30 Cécile Yapaudjian-Labat (Saint-Étienne) : « Lʼimaginaire du cheminement dans Liberté dans la montagne de Marc Graciano »

16:00 Café

La mobilité en scène et sur lʼécran (Présentation : Dominique Viart)

16:30 Delphine Edy (Strasbourg) : « Partir, traverser, fuir. Quand la mobilité se fait nécessité sur la scène française contemporaine »

17:00 Aurélien dʼAvout (Bruxelles) : « À clics et à gambades. Arpenter le monde par logiciel interposé »

19:00 Rencontre avec Sylvain Prudhomme (Modération : Laurent Demanze & Wolfram Nitsch)

(Literaturhaus Köln)

***

Vendredi, le 10 juillet 2026

Projets littéraires sur la mobilité (Présentation : Wolfram Nitsch)

9:30 Jürgen Ritte (Sorbonne Nouvelle) : « Le tour du monde en douze romans : le projet Abracadabra de Patrick Deville »

10:00 Dominique Viart (Nanterre/IUF) : « Transport ferroviaire et invention formelle : le monde vu du train (François Bon & Jérôme Schlomoff) »

10:30 Andreas Gelz (Freiburg) : « Mobilité et sport dans Anquetil tout seul et autres textes de Paul Fournel »

11:00 Café

Mobilités transculturelles (Présentation : Delphine Edy)

11:30 Gesine Müller (Köln): « Mobilité inversée : lʼépuisement de l'Europe chez Abdourahman Waberi et Ananda Devi»

12:00 Claudia Gronemann (Mannheim) : « Taxi-récits : la narration mobile dans lʼœuvre de Aïmen Laïhem »

13:00 Déjeuner

La matérialité du transport (Présentation : Jochen Mecke)

14:30 Morgane Cadieu (Yale) : « Lʼodeur dʼozone du métro parisien dans les romans de Patrick Modiano »

15:00 Jacqueline Maria Broich (Köln) : « Mattia Filice : Mécano. Mots, mouvements, sons et sens »

15:30 Veronika Stritzke (Duisburg-Essen) : « Épistémologies de la mobilité : récits en mouve­ment chez Hélène Gaudy »

16:00 Café

Lieux de transport (Présentation : Christian von Tschilschke)

16:30 Melanie Schneider (Saarbrücken) : « Sous les néons, le vide. La station-service comme point de rencontre d’une société en crise chez Marie Darrieussecq et Adeline Dieudonné »

17:00 Laurent Demanze (Grenoble) : « Habiter la mobilité (Sorman, Sonnet, Vasset) »

17:30 Discussion de clôture

Vous trouverez le programme détaillé au lien suivant:

https://romanistik.phil-fak.uni-koeln.de/sites/romanistik/Aktuelles/Recit.pdf

L'entrée est libre et ouverte à toutes les personnes intéressées. Nous vous prions de vous inscrire auparavant (contact: wolfram.nitsch@uni-koeln.de).