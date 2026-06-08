Traduction littéraire et liberté d’expression : peut-on tout traduire ? (Sorbonne)

Programme



Jeudi 18 juin

9h

Accueil des participants

9h30

Discours d’ouverture : Anna Arzoumanov (chaire Colibex, CNRS/Sorbonne université) et Arezou Dadvar (chaire Colibex, CNRS/Sorbonne université)

9h45

Conférence plénière : Olivier Mannoni (traducteur de l’allemand et essayiste)

« Traduire l’impensable – traduire l’impensé : la traduction au piège du discours politique populiste »



PANEL 1 : Censure, autocensure et circulations transnationales des textes

10h45

Adelina Tsagkari (doctorante, université de Strasbourg)

« Traductions sous le régime de censure de la dictature des colonels en Grèce (1967-1974) »

11h15

Antonio Gurrieri (maître de conférences, université G. d’Annunzio de Chieti-Pescara)

« Publier ailleurs. Une traduction italienne à Malte (1866) face aux contraintes politiques de l’après-1861 »

11h45

Yangjie Zhao (docteur, ENS-PSL)

« Entre contrainte et provocation, les traductions du Journal du voleur en Chine et à Taïwan (1991-1994) »

Modération : Carole Birkan-Berz (Sorbonne Nouvelle)

12h15 : déjeuner

PANEL 2 : Éthique, fidélité et responsabilité des traducteurs et traductrices

14h

Amina Bensalah (maîtresse de conférences, École nationale d’architecture – Oujda)

« Liberté traductive et limites culturelles dans le cinéma marocain »

14h30

Imane Daoudi (doctorante, université Hassan II de Casablanca) et Mohammed Jadir (professeur des universités, université Hassan II)

« Traduire l’interdit : éthique et responsabilité du traducteur dans Al xubz al hâfî de Mohamed Choukri »

15h

Alireza Ghafouri (chercheur, EHESS ET CESSP)

« Entre éthique de la responsabilité et contraintes éditoriales : traduire l’indicible et le politique chez Le Clézio et Sapiro »

Pause café

16h

Mauro Cazzolla (professeur, université d’État de l’Ohio)

« La responsabilité éthique du traducteur dans la traduction d’une autosociobiographie : les trois traductions italiennes d’En finir avec Eddy Bellegueule »

16h30

Alexander Hertich (professeur, université Bradley)

« De la traduction, de la violence et de la fin du monde »

Modération : Amina Damerji (CNRS/Sorbonne Université)

Vendredi 19 juin

9h30

Accueil des participants

10h

Margot Nguyen Béraud (traductrice de l’espagnol et présidente de l’association ATLAS)

« Traduire pour ne pas mourir »



PANEL 3 : Identités, idéologies et visions du monde

10h45

Sveltana Jakimovska (professeure des universités, université Goce Delčev)

« Médiation culturelle et contraintes idéologiques : traductions macédoniennes de Gatsby le Magnifique »

11h15

Vanda Mikšić (professeure des universités, université de Zadar)

« Traduction et liberté d’expression dans le champ littéraire croate depuis 1991 »

11h45

Waqas Mirza (docteur, université d’Oxford)

« Censure énonciative et hospitalité langagière dans la trilogie autotraduite de Beckett »

Modération : Arezou Dadvar (CNRS/Sorbonne université)

12h15 : déjeuner



Panel 4 : Transgression, violence et obscénité

13h30

Emma Laumont (doctorante, universités de Sienne et d’Avignon)

« Traduire l’obscène : la réception de la vulgarité zolienne dans l’Italie puritaine du XIXe siècle »

14h

Amanda Fievet Marques (postdoctorante, université d’État de São Paulo)

« Traduire l’excès : archaïsme, violence formelle et autocensure dans La Volonté du Roi Krogold de Céline »

14h30

Philippe Vanhoof (doctorant, université d’Anvers)

« Dépornographiser la littérature pornographique : la traduction néerlandaise des Trois filles de leur mère de Pierre Louÿs »

15h

Juan Carrillo Del Saz (chercheur, université Pompeu Fabra)

« Censure et traduction d’essais français sur l’homosexualité dans l’Espagne des années 1960-1970 »

Modération : Anna Arzoumanov (CNRS/Sorbonne Université)

15h30 : mots de la fin

Inscription obligatoire : https://forms.gle/ZiniphLuJD3odBiS9