Traduction littéraire et liberté d’expression : peut-on tout traduire ? (Sorbonne)
Programme
Jeudi 18 juin
9h
Accueil des participants
9h30
Discours d’ouverture : Anna Arzoumanov (chaire Colibex, CNRS/Sorbonne université) et Arezou Dadvar (chaire Colibex, CNRS/Sorbonne université)
9h45
Conférence plénière : Olivier Mannoni (traducteur de l’allemand et essayiste)
« Traduire l’impensable – traduire l’impensé : la traduction au piège du discours politique populiste »
PANEL 1 : Censure, autocensure et circulations transnationales des textes
10h45
Adelina Tsagkari (doctorante, université de Strasbourg)
« Traductions sous le régime de censure de la dictature des colonels en Grèce (1967-1974) »
11h15
Antonio Gurrieri (maître de conférences, université G. d’Annunzio de Chieti-Pescara)
« Publier ailleurs. Une traduction italienne à Malte (1866) face aux contraintes politiques de l’après-1861 »
11h45
Yangjie Zhao (docteur, ENS-PSL)
« Entre contrainte et provocation, les traductions du Journal du voleur en Chine et à Taïwan (1991-1994) »
Modération : Carole Birkan-Berz (Sorbonne Nouvelle)
12h15 : déjeuner
PANEL 2 : Éthique, fidélité et responsabilité des traducteurs et traductrices
14h
Amina Bensalah (maîtresse de conférences, École nationale d’architecture – Oujda)
« Liberté traductive et limites culturelles dans le cinéma marocain »
14h30
Imane Daoudi (doctorante, université Hassan II de Casablanca) et Mohammed Jadir (professeur des universités, université Hassan II)
« Traduire l’interdit : éthique et responsabilité du traducteur dans Al xubz al hâfî de Mohamed Choukri »
15h
Alireza Ghafouri (chercheur, EHESS ET CESSP)
« Entre éthique de la responsabilité et contraintes éditoriales : traduire l’indicible et le politique chez Le Clézio et Sapiro »
Pause café
16h
Mauro Cazzolla (professeur, université d’État de l’Ohio)
« La responsabilité éthique du traducteur dans la traduction d’une autosociobiographie : les trois traductions italiennes d’En finir avec Eddy Bellegueule »
16h30
Alexander Hertich (professeur, université Bradley)
« De la traduction, de la violence et de la fin du monde »
Modération : Amina Damerji (CNRS/Sorbonne Université)
Vendredi 19 juin
9h30
Accueil des participants
10h
Margot Nguyen Béraud (traductrice de l’espagnol et présidente de l’association ATLAS)
« Traduire pour ne pas mourir »
PANEL 3 : Identités, idéologies et visions du monde
10h45
Sveltana Jakimovska (professeure des universités, université Goce Delčev)
« Médiation culturelle et contraintes idéologiques : traductions macédoniennes de Gatsby le Magnifique »
11h15
Vanda Mikšić (professeure des universités, université de Zadar)
« Traduction et liberté d’expression dans le champ littéraire croate depuis 1991 »
11h45
Waqas Mirza (docteur, université d’Oxford)
« Censure énonciative et hospitalité langagière dans la trilogie autotraduite de Beckett »
Modération : Arezou Dadvar (CNRS/Sorbonne université)
12h15 : déjeuner
Panel 4 : Transgression, violence et obscénité
13h30
Emma Laumont (doctorante, universités de Sienne et d’Avignon)
« Traduire l’obscène : la réception de la vulgarité zolienne dans l’Italie puritaine du XIXe siècle »
14h
Amanda Fievet Marques (postdoctorante, université d’État de São Paulo)
« Traduire l’excès : archaïsme, violence formelle et autocensure dans La Volonté du Roi Krogold de Céline »
14h30
Philippe Vanhoof (doctorant, université d’Anvers)
« Dépornographiser la littérature pornographique : la traduction néerlandaise des Trois filles de leur mère de Pierre Louÿs »
15h
Juan Carrillo Del Saz (chercheur, université Pompeu Fabra)
« Censure et traduction d’essais français sur l’homosexualité dans l’Espagne des années 1960-1970 »
Modération : Anna Arzoumanov (CNRS/Sorbonne Université)
15h30 : mots de la fin
Inscription obligatoire : https://forms.gle/ZiniphLuJD3odBiS9