Antonin Artaud, La race des hommes perdus

À la fin de l’été 1936, Antonin Artaud rencontre au Mexique, dans les gorges escarpées de la sierra Madre occidentale, un peuple "étrange" et isolé de paysans philosophes, les Tarahumaras. Ils ne se déplacent qu’en courant pieds nus, infatigables, sur des sentiers vertigineux et vivent "comme les premiers hommes", en dehors de la civilisation, animés tous d’un "sentiment de solidarité spontanée". Ils l’initieront au rituel d’un cactus hallucinatoire, le peyotl. Sa vie et son oeuvre en seront bouleversées.