On ne le sait pas assez : La Revue de Belles-Lettres, qui paraît à Lausanne et Genève, est sans doute la plus ancienne des revues à ne jamais avoir connu d'interruption, avec 150 ans de publication continue (1876-2026). Née dans les années 1830 en tant qu’organe de liaison entre les Sociétés de Belles-Lettres des quatre universités romandes, la RBL est aujourd’hui une référence en matière de poésie contemporaine. Ancrée en Suisse, elle accueille des poètes confirmés et nouveaux, et se veut ouverte à la diversité des voix et des langues. Pour son 150e anniversaire, la RBL consacre son dossier principal au livre pauvre. Lancé en 2000 par Daniel Leuwers, le livre pauvre est une œuvre réalisée en commun par un artiste et un poète, à la main et à très peu d’exemplaires. Une occasion de découvrir ces collaborations réalisées loin du circuit commercial, accompagnées d’inédits de Joël Bastard, Pierre Bergounioux, Nimrod, James Sacré et Joël Vernet, de reproductions de nombreux poètes et artistes, ainsi que d’œuvres réalisées pour l’occasion.
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Publié le par Marc Escola