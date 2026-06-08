Annemarie Schwarzenbach, Voir une femme (préf. É. Barilier, postface d’A. Schwarzenbach)

Édition et postface d’Alexis Schwarzenbach

Traduction de l’allemand et préface d’Étienne Barilier

« Nous sommes dans le hall d’un luxueux hôtel de Saint-Moritz… La narratrice parle de son désir et de son attente comme d’un incendie sur la neige… À lire cette nouvelle (écrite à l’âge de 21 ans) chacun comprendra pourquoi celle qui l’écrivit n’aurait pu vivre longtemps… » (Étienne Barilier, extraits de la préface).

Dans sa postface, Alexis Schwarzenbach nous raconte comment il a retrouvé le manuscrit aux archives de Berne ; un vrai travail d’archéologue pour reconstituer un texte oublié et jamais répertorié. « Voir une femme remplit aussi, du point de vue de son contenu, un espace que l’on croyait vide. Annemarie Schwarzenbach avait écrit à un proche, à 20 ans, qu’elle ne pouvait “aimer que des femmes avec une passion véritable”… Or, avec la découverte de Voir une femme, il apparaît clair qu’Annemarie Schwarzenbach, à 21 ans déjà, avait écrit un texte de coming out soigneusement et sauvagement construit, où rien n’était dissimulé. »

Alexis Schwarzenbach, petit-neveu d’Annemarie Schwarzenbach, est historien. Il a écrit une biographie de l’autrice publiée en 2007 aux éditions Metropolis : Maman tu dois lire mon livre, Annemarie Schwarzenbach, sa mère et sa grand-mère.

Étienne Barilier est essayiste, romancier, philosophe et traducteur.