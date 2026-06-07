Beyrouth Rivages est un ouvrage de textes et de photographies né d’une collaboration avec la Maison internationale des écrivains à Beyrouth, réunissant Camille Ammoun, Charif Majdalani, Hyam Yared, Maylis de Kerangal, Nasri Sayegh, Oliver Rohe et Stéphanie Hage. Ensemble, ils ont arpenté les rivages de Beyrouth pour en faire le récit, mêlant regard littéraire et regard photographique, dans une exploration sensible et politique du littoral beyrouthin.

Le point de départ est simple et puissant : regarder la ville depuis ses rives. Mais très vite, le paysage devient un langage. Les plages, la corniche, les promontoires rocheux, les friches bétonnées, les zones interdites ou privatisées racontent bien davantage qu’un décor : ils portent les traces visibles de l’histoire libanaise, de la guerre à la reconstruction, de la spéculation immobilière aux résistances citoyennes, de la mémoire intime aux fractures collectives. À travers la description minutieuse de la géographie et des usages de ces lieux, c’est Beyrouth tout entière qui se donne à lire, dans ses ambitions, ses élans et ses failles.

Chaque texte propose une traversée singulière du rivage : souvenirs personnels, méditations poétiques, récits de marche, analyses sensibles de l’espace urbain. Le littoral apparaît comme une frontière instable entre ville et mer, mais aussi entre passé et présent, entre ce qui appartient à tous et ce qui est confisqué, entre l’espoir et la violence. Les photographies prolongent et densifient ces récits en donnant à voir un paysage à la fois magnifique et meurtri, où le béton, la mer et les corps coexistent.