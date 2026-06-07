"Le Grand Secret. Écrire l’occulte du symbolisme aux avant-gardes (Maeterlinck, Yeats, Meyrink, Pessoa)". Soutenance d'Agnès Parmentier (MSH, Paris)

Agnès Parmentier soutiendra publiquement sa thèse de doctorat en littérature comparée, intitulée : « Le Grand Secret ». Écrire l’occulte du symbolisme aux avant-gardes (Maurice Maeterlinck, William Butler Yeats, Gustav Meyrink, Fernando Pessoa).

La soutenance se déroulera le mardi 23 juin à 14h00 à l’adresse suivante : EPHE / Maison des Sciences de l’Homme, Salle 9, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris.

Elle sera suivie d’un buffet sur place auquel vous êtes chaleureusement convié.es.

Le jury sera composé de :

· Madame Sylvie BALLESTRA-PUECH, Professeure des universités en littérature générale et comparée à Université Côte d’Azur

· Monsieur Jean-Pierre BRACH, Directeur d’études émérite à l’École Pratique des Hautes Études, examinateur

· Monsieur Marco PASI, Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, pré-rapporteur ;

· Madame Évanghélia STEAD, Professeure émérite de littérature comparée à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directrice ;

· Madame Tatiana VICTOROFF, Maîtresse de conférences HDR à l’Université de Strasbourg, pré-rapporteure.

Résumé de la thèse

Le « renouveau occulte » de la fin du xixe siècle a nourri, au sein des cercles artistiques européens, une fascination pour le mystère, le secret et l’invisible. Dépassant le cadre d’une simple vogue, des écrivains comme Maurice Maeterlinck, William Butler Yeats, Gustav Meyrink et Fernando Pessoa se sont tournés vers des lectures et des pratiques ésotériques diverses – de la théosophie au spiritisme, du gnosticisme aux sociétés secrètes où l’on pratiquait la magie. L’hypothèse centrale de cette thèse est que ces intérêts n’ont pas simplement inspiré dans leur œuvre des éléments d’arrière-plan à la fonction purement évocatrice et décorative, mais signalent un véritable mode d’appréhension du monde qui informe en profondeur leurs poétiques. L’occultisme doit donc être compris chez eux comme une source d’inspiration essentielle et structurante, dont on trouve la trace dans de nombreux motifs et dispositifs d’écriture. Articulant analyses textuelles, histoire des idées et histoire du fait religieux, ce travail propose plus généralement un travail de synthèse sur les relations entre courants ésotériques et littérature en Europe entre 1890 et 1930, et contribue à en renouveler l’étude par le biais du comparatisme.