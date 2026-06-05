Mateo Alemàn, Guzmán de Alfarache (éd. Monique Michaud)

Chef d’oeuvre du Siècle d’or espagnol, Guzmán de Alfarache (1599-1604) n’a rien perdu de son lustre. Dans cette nouvelle version française, écrite d’une plume alerte, l’histoire du Pícaro retrouve toute sa fringante vivacité.

Au dire de Mateo Alemán, la « fable » qui nous est ici contée est destinée au « seul bien commun » et à l’avènement d’un « homme parfait » : aussi lui donne-t-il la forme d’une longue « confession ». Au terme d’un périple qui le conduit aux galères, Guzmán, pécheur repenti dans l’attente de la grâce, se retourne sur son passé et travaille à son salut.

Cette conversion, au propre et au figuré, est l’axe structurant de l’oeuvre : elle commande le mouvement permanent entre les événements passés et la leçon, tout en permettant d’embrasser d’un même élan réforme sociale et théologie. Dans cette histoire où tout est mouvement, la conversion entretient aussi pour l’agrément du lecteur un mélange des genres en alternant discours de haute tenue et récits enjoués d’aventures facétieuses, où les jeux de mots fleurissent à plaisir.

Par la magie du verbe, aujourd’hui comme hier, le lecteur se laisse emporter par ce récit virevoltant d’une vibrante actualité.

Présentation audio…

Lire un extrait…

Agrégée d’espagnol, docteur ès lettres et sciences humaines, professeur honoraire de l’université de Poitiers où elle a enseigné la traduction, la littérature et la civilisation du Siècle d’or, Monique Michaud a publié sa thèse de doctorat d’État (Mateo Alemán moraliste chrétien. De l’apologue picaresque à l’apologie tridentine, 1987) ainsi que de nombreux articles consacrés à l’oeuvre de Mateo Alemán.

—

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE DE GUZMÁN DE ALFARACHE

À don Francisco de Rojas

Au vulgaire

Au lecteur avisé

Déclaration pour la compréhension de ce livre

LIVRE PREMIER DE GUZMÁN DE ALFARACHE

LIVRE DEUXIÈME DE GUZMÁN DE ALFARACHE

Il raconte comment il devint pícaro et ce qu’il lui arriva

LIVRE TROISIÈME DE GUZMÁN DE ALFARACHE

Il y raconte sa vie de mendiant et ce qu’il lui arriva en Italie

SECONDE PARTIE DE LA VIE DE GUZMÁN DE ALFARACHE –VIGIE DE LA VIE HUMAINE

À don Juan de Mendoza

Au lecteur.

LIVRE PREMIER DE LA SECONDE PARTIE DE GUZMÁN DE ALFARACHE

Où il raconte ce qu’il lui arriva depuis qu’il fut au service de l’ambassadeur son maître jusqu’à son départ de Rome

LIVRE DEUXIÈME DE LA SECONDE PARTIE DE GUZMÁN DE ALFARACHE

Guzmán raconte ce qu’il lui arriva en Italie jusqu’à son retour en Espagne

LIVRE TROISIÈME DE LA SECONDE PARTIE DE GUZMÁN DE ALFARACHE

Où il relate tout le reste de sa mauvaise vie, depuis son retour en Espagne jusqu’à sa condamnation et son séjour aux galères



NOTES

BIBLIOGRAPHIE

INDEX DES PERSONNAGES HISTORIQUES

INDEX DES LIEUX

INDEX DES CITATIONS ET DES ALLUSIONS