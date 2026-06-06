Maurice Ronai, La Fabrique des récits complotistes

Crash aérien, attentat ou tentative d’attentat, tuerie de masse, disparition, épidémie... Rares sont les événements marquants qui ne disposent pas aujourd’hui de leur double conspirationniste. Une fabrique qui tourne désormais à plein régime, dynamisée par les algorithmes des plateformes, amplifiée par les usines à trolls, dopée par les intelligences artificielles. Libérée des normes épistémiques de la science, de l’enquête journalistique ou judiciaire, l’explosion des récits complotistes donne le sentiment d’une créativité débridée.

À y regarder de plus près, ces récits se révèlent cependant assez peu inventifs : ils reposent en fait sur un petit nombre de motifs narratifs prêts à l’emploi et recyclés dès qu’un nouvel événement surgit. Ils circulent d’une complosphère à une autre au gré de l’actualité – des communautés QAnon aux usines à trolls de l’appareil de désinformation russe. Ce lexique propose de les cartographier, des chemtrails aux “technologies psychotroniques”, en passant par les “acteurs de crise” et les opérations “sous faux drapeau”.

Cofondateur de Courrier international, Maurice Ronai a enseigné à l’EHESS (sociologie de la défense). Il a été membre de la CNIL. Il collabore à Conspiracy Watch depuis 2018 et travaille au développement de Vera, une intelligence artificielle qui permet de « vérifier les faits ».