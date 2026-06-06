"Qu’est-ce que lire une œuvre qui est censée ne pas exister ? Expériences de l’Iliade." Pierre Judet de La Combe, invité de "L'écriture de la pensée" (B. Clément & F. Noudelmann)

Le séminaire "L'écriture de la pensée" reçoit

vendredi 12 juin

de 15h à 17h

(voir ci-desous les condtions de participation au séminaire)

Pierre JUDET de la COMBE, helléniste et directeur d'études à l'EHESS.

Il intitule son intervention:

"Qu’est-ce que lire une œuvre qui est censée ne pas exister ? Expériences de l’Iliade".

"L’Iliade d’Homère n’est, en général, pas considérée comme une œuvre par la majorité des philologues. Ou bien, elle est un poème inabouti, composite, dont seulement quelques parties peuvent être attribuées à un « Poète » (tendance analytique issue du XIXe siècle et minoritaire). Ou bien, elle est une tradition ouverte ayant abouti à une fixation pour des raisons externes (tendance majoritaire, issue des travaux sur l’oralité du XXe siècle). Une brève esquisse des tendances structurantes de la « question homérique », essaiera de faire ressortir les enjeux de ce débat, et les questions qui surgissent quand on se met à lire le poème « naïvement » du premier au dernier vers.

Nous passerons par des expériences de lecture, à un niveau microscopique » (comparaison d’Hector qui bouge avec une montagne (Iliade XIII, 754 s.), à un niveau intermédiaire (comparaison paradoxale de Priam avec un meurtrier alors qu’il vient supplier le meurtrier de son fils, Achille, XXIV, 480-484), à un niveau plus global : l’absence d’Achille pendant la plupart des chants d’un poème dont le thème affiché est « la colère d’Achille », avec cette question : quelle temporalité est mise en œuvre dans ce poème ?"

Pierre Judet de la Combe est philologue, il a travaillé à Lille et à Paris avec Jean Bollack et Heinz Wismann, puis à l’Ehess, sur la poésie grecque ancienne, sur l’histoire des interprétations. Absorbé par la radio (France inter) depuis quatre ans.

En rapport avec l’exposé :

- Traduction de l’Iliade, Paris, Albin Michel-Les Belles Lettres, 2019 (Tout Homère, édité par Hélène Monsacré), 2024 (poche).

- Homère, Paris, Gallimard, folio biographies, 2017.

Rappel des conditions de participation au séminaire. Deux options:

- ou bien vous pouvez venir assister en personne à cette rencontre. Elle se tient au second étage de l'escalier I de la Sorbonne (entrée 14 rue Cujas ou 17 rue de la Sorbonne) dans la salle de la bibliothèque du CELLF. Attention si vous souhaitez nous rejoindre dans cette salle il vous faudra présenter à l'entrée ")

- ou bien vous êtes loin (loin physiquement) et vous pouvez alors nous rejoindre par zoom. Le lien est le suivant:

https://univ-paris8.zoom.us/j/96618505400?pwd=P7E07Jt3yPhZH9I6nsjT1BrXbBlaTo.1

ID: 966 1850 5400

Code secret: 757512