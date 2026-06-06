Clémentine Beauvais, L'enfance. Qu'est-ce que ça change ?

« Dans les films d’horreur, le coup de fil le plus terrifiant, c’est celui qui vient de l’intérieur même de la maison. C’est ça, l’enfance: c’est le téléphone qui n’arrête pas de sonner dans la maison des adultes et dont on sait que si on le décroche, on entendra une petite voix menacer de démolir notre bel intérieur si bien rangé. »

Avec L’enfance, qu’est-ce que ça change ? Clémentine Beauvais nous replace dans une expérience devenue étrangère à mesure que les années nous séparent de cet âge pas toujours tendre. Pourtant, l’enfance est la seule condition de minorité que nous ayons tous et toutes vécue. Même l’homme le plus puissant du monde a connu cet état d’une folle richesse, mais aussi d’une extrême vulnérabilité et d’une profonde dépendance.

L’autrice propose de faire de cette expérience commune et fondatrice le socle à partir duquel réfléchir à toutes les injustices, les ressentir dans notre chair et les combattre. Ce faisant, elle dépasse tous les clichés et déplace la lecture trop souvent psychologique de l’enfance vers une pensée politique puissante.

Ce texte salutaire, porté par un alliage jubilatoire d’intelligence, de poésie et d’humour, pourra considérablement élever le débat entre les défenseurs d’espaces «no kids» et les adorateurs de tout ce qui est «mignon».

Née en 1989, Clémentine Beauvais est une écrivaine et traductrice française. Enseignante-chercheuse en sociologie et philosophie de l’enfance à l’Université d’York, elle est l’auteure d’une œuvre qui rassemble de nombreux et vifs succès. On peut citer notamment, aux Éditions Sarbacane, "Les petites reines", livre couronné de nombreux prix, ou encore "Songe à la douceur".