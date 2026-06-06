L’œuvre ouverte de Jürgen Habermas (un dossier d'en-attendant-nadeau.fr)

Le grand philosophe allemand fut une figure essentielle de la vie intellectuelle des XXᵉ et XXIᵉ siècles.

Le site en-attendant-nadeau.fr rassemble les articles qu'il a consacrés à sa pensée sous le titre "L’œuvre ouverte de Jürgen Habermas".

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Autoportrait du grand intellectuel allemand, par Marc Lebiez

Quelques mois après la mort de Jürgen Habermas, paraît la traduction d’un ultime bilan de sa vie intellectuelle : « Il fallait faire mieux… ». Un passionnant livre d’entretiens avec un sociologue et un jeune philosophe.

Le fleuve Habermas, par Marc Lebiez

Jürgen Habermas confère une couleur émouvante à son Histoire de la philosophie parue en Allemagne en 2019, dont le gigantisme prend une signification inattendue.

Habermas, soixante ans après, par Marc Lebiez

Jürgen Habermas ouvre grand la focale dans un petit livre politique d’une centaine de pages. Dans le même temps, paraît la traduction du second tome de sa gigantesque Histoire de la philosophie qui balaie les siècles, voire les millénaires.

Un philosophe dans l’arène, par Jean Lacoste

Stefan Müller-Doohm signe une biographie de Jürgen Habermas, un philosophe qui n’a cessé d’intervenir avec passion dans la vie intellectuelle, artistique et politique allemande.

Portrait intellectuel de Jürgen Habermas, par Pierre Tenne

Les deux volumes des Parcours de Jürgen Habermas rassemblent des textes parus entre 1971 et 2016. Outre son érudition et sa rigueur, Habermas y donne à lire une sincérité et une honnêteté formidables.

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(Illustr. : Fresque murale de Jürgen Habermas © CC2.0/Thierry Ehrmann)