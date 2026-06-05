Lire et écrire entre les langues. En bref ! (Angers)

Du 24 au 26 juin, l’Université d’Angers(UA) accueille le colloque Lire et écrire entre les langues : En bref !

Porté par le laboratoire CIRPaLL, ce colloque s’inscrit dans la dynamique du réseau interuniversitaire LÉEL (Lire et écrire entre les langues), qui rassemble chercheur.euses, enseignant.es, artistes, traducteur.ices et animateur.ices d’ateliers d’écriture autour de deux axes majeurs : le plurilinguisme dans l’écriture littéraire et sa réception et les pratiques plurilingues créatives en contexte pédagogique. Aux côtés du CIRPaLL, sont impliqués dans le consortium LÉEL des laboratoires de recherche de l’Inalco (Plidam), de l’Université Paris Sorbonne nouvelle (Diltec), d’Aix-Marseille Université (LPL, LERMA, SUPFLES), de l’Université Grenoble Alpes (LITT&ARTS), de l’Université de Lausanne (ELL2) et de la Haute Ecole Pédagogique-Vaud (LPIC).

(Pour en savoir plus sur le réseau : https://ecriplur.hypotheses.org/leel-2022).

Après deux premières rencontres organisées à Paris (Inalco) et Aix-en-Provence (Aix-Marseille Université), cette nouvelle édition met à l’honneur une thématique emblématique du CIRPaLL : les formes brèves. Les participant.es ont été invités à explorer la création littéraire plurilingue « au prisme du bref », sous ses formes traditionnelles et plus contemporaines.

Le programme réunit près d’une cinquantaine de conférences, communications scientifiques, tables rondes, posters et retours d’expérience. Il accorde également une place importante aux échanges entre recherche et création à travers une quinzaine d’ateliers d’écriture plurilingue, un escape game, ainsi qu’un concert et un spectacle-performance.

Parmi les temps forts figurent les conférences plénières :

Mercredi 24 juin – 13h30-14h30 (conférence dialoguée)

- Raphaël Baroni (Université de Lausanne) "Contempler avec attention l’expérience exolingue d’un migrant à l’échelle d’une planche de bande-dessinée"

- & Erika Fülöp (Université de Toulouse) Passages. "Une conformance non-conforme indisciplinaire"

Jeudi 25 juin – 9h-10h

- Virginie Douglas (Université Le Havre Normandie) : "Jouer avec la traduction et la pluralité des langues dans le livre pour enfants, ou comment contrer la suprématie de l’anglais"

Vendredi 26 juin – 9h30-10h10

- Luce Pintore (conservatrice du patrimoine aux musées d’Angers, et commissaire du concours international de Mini textiles) : "Un condensé de création contemporaine : le concours des mini-textiles"

Le colloque accueillera également des performances musicales : conférence chantée de Denis Péan, chanteur du groupe Lo’Jo, poétiquement intitulée « Le chant tisse la robe des songes » et concert du duo franco-américain West Folks (Michael Federspiel et Shannon Ames), « California tripping ».

L’autrice jeunesse Elsa Valentin (Bou et les 3 zours, Chaprouchka, Poèmes sucrés de mon enfance…), marraine de la chaire du Pôle universitaire ligérien sur l’enfance et la jeunesse Raconter des histoires pour grandir ensemble animera deux ateliers d’écriture plurilingue : « Atelier Déplilala » et « Un goût de Haïku ».

Le programme du colloque comprend aussi un atelier de création entre les langues réalisé par la documentariste et chercheuse Ilhem Belarbi, et un Escape game sur le thème du plurilinguisme littéraire conçu par Valentina Semeghini (association Afalac). Le colloque se clôturera par une « Criée multilingue » de la compagnie Les Griottes voyageuses, inspirée des échanges du colloques.

Une attention particulière sera portée à la littérature jeunesse lors de la journée du jeudi 25 juin, avec des rencontres, lectures plurilingues et tables rondes consacrées aux enjeux de la traduction et de la diversité linguistique auprès du jeune public, et animées par la titulaire de la chaire du Pôle universitaire ligérien sur l’enfance et la jeunesse Raconter des histoires pour grandir ensemble, Isabelle Audras (Le Mans Université).

Soutenu par plusieurs partenaires universitaires et institutionnels, le colloque propose de faire dialoguer recherche, création, enseignement et médiation culturelle autour des langues et de leurs circulations. Plusieurs événements seront également ouverts aux étudiants et aux personnels de l’Université d’Angers.

Découvrir le détail du programme…

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Informations pratiques : du 24 au 26 juin 2026, Université d’Angers, Maison de la recherche Germaine Tillon, 5, bis Bd Lavoisier, Angers

Lien vers l’argumentaire détaillé : https://ecrire.sciencesconf.org/?lang=fr

Lien vers le formulaire d’inscription : https://ecrire.sciencesconf.org/resource/page/id/28 (jusqu’au 16 juin 2026)

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