Poste de contractuel en Lettres susceptible d'être vacant (Polynésie française)

Poste de contractuel en Lettres susceptible d'être vacant - du 01/09/2026 au 30/06/2027 à l'Université de la Polynésie française

Présentation de l'établisement :

L’université de la Polynésie française est implantée sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire qui compte environ 3 500 étudiants, 115 enseignants et enseignants-chercheurs, 100 personnels administratifs et 200 enseignants vacataires. L’UPF a accédé aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er janvier 2013.

Le budget est de 28 millions d’euros dont 22 de masse salariale. Elle comprend 3 départements de formation (Sciences et techniques, Droit, Economie, Gestion et Lettres, Langues et Sciences Humaines), une INSPE, 5 équipes de recherche labélisées, 2 structures fédératives (CIRAP et OGT), une UMR (EIO) et une UAR (Fare Pasifika).

Formation requise : Minimum Master 2 ou équivalent (DEA) dans le domaine des Lettres ou CAPES de Lettres ou agrégation de Lettres

Profil d'enseignement : La personne recrutée assurera des cours dans la licence de Lettres et Arts, de la L1 à la L3. Elle prendra en charge des cours d’ancien français et de littérature médiévale, d’histoire de la langue, de grammaire française et de stylistique. Elle devra également s’investir dans les cours de préparation au CAPES externe de Lettres modernes (L3). Son service pourrait être complété par des enseignements de français non spécialiste hors filière et/ou un cours en master MEE, selon les besoins de l’INSPE. Il sera également possible de prendre en charge un atelier d’écriture et un atelier de théâtre.

Un investissement au sein de l’équipe pédagogique, dans l’encadrement des étudiants et dans les tâches administratives fait partie intégrante des attentes du profil de poste.

Le candidat retenu devra accompagner la stratégie numérique de l’Université. Une expérience et/ou des compétences dans l’utilisation des TICE au service des apprentissages seront valorisées. Sachant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’hybridation pédagogique, une participation aux enseignements du campus connecté pourra également être requise.

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :

▪ une lettre de motivation

▪ un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat

▪ une copie du diplôme ou concours requis

Ce dossier doit être transmis au service DRH de l’UPF UNIQUEMENT à



https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/recrutements-enseignants-contractuels-upf au plus tard le 15 juin 2026.