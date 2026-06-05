Scènes de conversion en Europe, XVIe-XVIIIe s. (Montpellier)

Ce colloque-festival international s'intéressera aux scènes de conversion dans le théâtre européen (XVIe-XVIIIe siècles), entendues dans leur sens le plus large (conversion religieuse, conversion morale, conversion politique, conversion amoureuse). En croisant les traditions nationales et les approches disciplinaires (littérature, histoire, arts de la scène), il réunira des chercheurs internationaux et des artistes pour explorer les usages du modèle de la conversion au théâtre dans une période de transition culturelle, religieuse et politique en Europe. Des comédiens, qui interpréteront certaines des scènes commentées, participeront à la réflexion sur la théâtralité et l'actualité de ces dispositifs récurrents dans le théâtre européen de la première modernité. Les communications seront publiées dans la revue en ligne Arrêt sur Scène/Scene Focus (ASF) en 2027.

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