Albert Samain, Lettres retrouvées (édition de Christophe Carrère)

Albert Samain, Lettres retrouvées

Edition critique par Christophe Carrère, introduction inédite par Jules Mouquet, Tusson, Du Lérot éditeur, 2026.

Ce volume rassemble quatre-vingts lettres d’Albert Samain s’étendant du 4 mars 1888 au 10 août 1900. Parmi elles, trente lettres à sa soeur aînée, Alicia Soulisse (1854-1931), sont totalement inédites et ne figuraient pas dans les deux volumes de la Correspondance publiés aux Classiques Garnier en 2021. Elles proviennent des épreuves non corrigées du volume Lettres à sa soeur, préparées par Jules Mouquet (1878-1949) pour les éditions Émile-Paul frères en 1941 (312 pages foliotées en recto seulement). Les cinquante autres lettres, dont quarante-sept également inédites, attestent de la solide notoriété du poète. En tête, le lecteur trouvera un portrait inédit d’Alicia Soulisse ainsi que l’introduction originale que Jules Mouquet destinait à sa présentation.

Christophe Carrère, agrégé de lettres modernes et docteur de la Sorbonne Nouvelle, a publié Leconte de Lisle ou la Passion du beau (Arthème Fayard, 2009), édité les Lettres à Charles Asselineau d’Auguste Poulet-Malassis (Honoré Champion, 2013), la Correspondance en deux volumes d’Albert Samain (Classiques Garnier, 2021), dirigé la publication de ses Œuvres en prose, procuré l’édition critique de ses Œuvres poétiques complètes (Classiques Garnier, 2015, rééd. 2026) ainsi que celle des Œuvres complètes du poète Léon Dierx (Classiques Garnier, 2024). Il est membre de la Société d'Histoire littéraire de la France.