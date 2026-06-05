Nicolas Lema Habash, Sara Minelli et Ernesto Ruiz-Eldredge Molina (dir.), Penser à partir de ruines. Idéalisme allemand et théorie critique en discussion

Nous ne vivons plus dans un monde intact, mais parmi ses décombres. Formulé par les théoriciens critiques, ce diagnostic permet d’interroger la force critique des ruines. Comment penser face aux catastrophes écologiques, aux régressions politiques, à la dissolution des formes collectives ainsi qu’à la logique de la modernité capitaliste qui semble étouffer tout élan de transformation ? En confrontant idéalisme allemand et théorie critique, les contributions réunies dans ce volume explorent comment la dialectique, la totalité, la métaphysique, l’immanence ou la spontanéité permettent de repenser les tensions entre nature et société, mais aussi l’histoire, les conflits, la reconnaissance, l’inconscient et l’art. Contre la fascination stérile pour les ruines, l’ouvrage invite plutôt à y voir le lieu d’une mémoire des rébellions jusque dans leurs crépitements et d’une réactivation subversive de la critique. Penser à partir de ruines, c’est rouvrir l’horizon d’une émancipation au cœur même du désastre.

Table des matières…

Avant-propos…

Les auteurs…

Publié avec le soutien de l’université de Poitiers

—

Sommaire

L'écologie depuis la théorie sociale

Métaphysique et temporalité

Résonances psychanalytiques

Reconnaissance et conflit

Spontanéités et dialectiques

Théoricisme ? Impasses dans la théorie critique