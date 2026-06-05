Sophie Van der Meeren (dir.), Contresens créateurs dans l’exégèse et la lecture des textes antiques

« Toute l’histoire de la notion d’être est […] jalonnée de contresens créateurs » disait Pierre Hadot pour penser la façon dont certains exégètes de la philosophie ou de la Bible ont construit « tout un édifice d’interprétations sur une formule banale ou prise à contresens ». L’ouvrage propose un élargissement et un décalage de cette perspective. À côté de contresens commis par les commentateurs antiques dans l’exégèse de textes jugés canoniques, philosophiques et bibliques, il prend en compte d’autres typologies de contresens rencontrées dans des lectures plus modernes de textes grecs et latins de nature rhétorique, poétique (épiques, tragiques), mais aussi dans l’interprétation de matériaux iconographiques antiques. L’aspect multiforme des contresens permet de penser leur paradoxales fertilité et créativité qui constituent toute l’épaisseur de la pensée occidentale sur laquelle notre modernité est encore adossée.

Table des matières…

Introduction…

Les auteurs…

Publié avec le soutien de l’unité de recherche CELLAM de l’université Rennes 2 et de l’Institut universitaire de France

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Sommaire

Contresens créateurs dans l'exégèse antique

Interpréter Homère : quelques problèmes homériques aristotéliciens

La proschrèsis de Numénius : une lecture controuvée, mais utile, de Timée, 39e 7-9

« En chacun de nous réside une ambition alcibiadienne (Ἀλκιβιάδειος φιλοτιμία), à laquelle il faut imposer la mesure »

République, IX, 588b-589b dans le codex VI de la Bibliothèque copte de Nag Hammadi

Les testimonia et la question du sens

L’exégèse allégorique de l’épopée antique : une atteinte au « bon » sens ?

Que lisent les Parques ?

Contresens créateurs dans la lecture des textes antiques, de la Renaissance à Freud