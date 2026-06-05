Elisabeth Hamm, Tragédie animale. Penthésilée de Heinrich von Kleist

Cet ouvrage propose une lecture inédite de la tragédie Penthésilée de Heinrich von Kleist à la lumière des études animales. Inscrit dans le contexte du «moment 1800» germanophone, il interroge la manière dont l’animal et l’animalité traversent les discours anthropologiques, esthétiques et scientifiques de l’époque.

Au cœur de cette réflexion, Penthésilée, reine des Amazones, oscillant entre sujet humain et puissance animale, permet de repenser les catégories de la violence, de la sexualité, de la guerre et du genre. L’analyse met en évidence une tragédie animale, où la frontière entre l’humain et le non-humain se brouille jusqu’à la dévoration.

L’ouvrage croise études littéraires, histoire des savoirs et études théâtrales, et prolonge la réflexion jusqu’aux mises en scène contemporaines de la pièce, notamment dans le théâtre postdramatique. Il montre ainsi comment Kleist continue d’interroger notre rapport à l’animal, à l’altérité et au vivant.

Proposant une approche transdisciplinaire, ce livre renouvelle la lecture de Penthésilée et éclaire les enjeux éthiques et politiques contemporains liés à la représentation de l’animal.