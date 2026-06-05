Antoine Houlou-Garcia, Le théorème du Jury de Condorcet. Les mathématiques au service de la démocratie ?

Préface de Philippe Urfalino.

Peut-on se fier à la majorité ?

En 1785, Condorcet établit un résultat mathématique, aujourd’hui connu sous le nom de « théorème du jury de Condorcet » : si la compétence des électeurs est supérieure à une chance sur deux, alors toute décision prise à la majorité aura de grandes chances d’être correcte. Cela justifierait l’usage de la règle de majorité d’un point de vue épistémique. En outre, plus il y a d’électeurs, plus la probabilité d’obtenir une bonne décision augmente. Cela justifierait une ouverture du suffrage au plus grand nombre possible.

Malgré l’importance du théorème du jury dans la théorie politique contemporaine et en particulier dans la défense épistémique de la démocratie, aucun ouvrage ne lui avait encore été consacré, jusqu’à ce livre, première étude exhaustive du théorème et de ses implications.

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Antoine Houlou-Garcia est docteur en Études politiques de l’EHESS, chargé de cours à l’Université de Trente (en Italie), membre associé de l’ISTA (Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité) de Besançon. Il a obtenu le prix Tangente 2019 pour Mathematikos (Les Belles Lettres, 2019) et été finaliste du prix Le Goût des sciences 2025 pour Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton (2024). Il est co-rédacteur en chef de la revue Tangente depuis 2024.

Philippe Urfalino est directeur d'études de l'EHESS et directeur de recherche au CNRS. Il est notamment l'auteur de Décider ensemble: La fabrique de l’obligation collective (2021).

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Table des matières

Préface de Philippe Urfalino

Introduction

I. Des mathématiques en faveur de la démocratie

II. Un (tout petit) peu de mathématiques

III. Le problème des deux cultures

IV. La nécessité d’un travail critique

V. Plan de l’ouvrage

Chapitre I – Comment le théorème du jury est entré en politique

I. La mathématisation de l’économie

II. Un regard nouveau sur les procédures électorales

III. Des arguments mathématiques pour la réflexion sur la démocratie

IV. Condorcet, champion de la démocratie épistémique ?

Chapitre II – Le théorème du jury chez Condorcet

I. L’énoncé du résultat

II. Condorcet aux antipodes de ce qu’on lui attribue

III. Un résultat mathématique dans l’équilibre entre épistocratie et démocratie

IV. Condorcet théoricien versus

Condorcet homme politique

Chapitre III – La fortune du théorème du jury : continuité, oubli, résurrection

I. Le chemin de l’oubli

1. Les héritiers

Emmanuel-Étienne Duvillard

Sylvestre-François Lacroix

Pierre Simon Laplace

Siméon Denis Poisson

2. Les critiques

II. La naissance moderne du théorème du jury

III. De nouvelles perspectives pour la décision collective

Chapitre IV – Le théorème du jury et la valeur épistémique de la règle de majorité

I. Analyse de la modélisation et des hypothèses du théorème du jury

1. État des lieux

2. Les hypothèses explicites du théorème du jury

3. L’usage des probabilités est-il pertinent ?

II. Une décision peut-elle être vraie ?

1. Le socialement utile

2. La politique des faits objectifs

3. La vérité politique

4. L’ADN épistocratique du théorème du jury

5. Un problème sur la conception de la rationalité pratique

Analyse d’un exemple réel

La rationalité pratique aristotélicienne

Une fin suprême ?

Une relation ternaire

L’incommensurabilité des fins

Chapitre V – Une préfiguration médiévale du théorème du jury

I. Un passage d’Aristote sur l’intelligence collective

II. Marsile de Padoue et la justification de l’élection par un argument pré-probabiliste

III. Nicole Oresme et les limites de l’élection

IV. Ce que le Moyen Âge nous apprend du théorème du jury moderne

1. Une idée attrayante.

2. Une perspective intellectuelle bourgeoise

3. La force de l’argument mathématique

Chapitre VI – La propriété de l’intérêt collectif : un essai de reformulation épistaunomique

I. L’émergence d’une théorie de la négociation au XVIIIe siècle

II. Une réécriture épistaunomique du théorème du jury

Chapitre VII – Discussion des applications du théorème du jury

I. La décision médicale

II. La prédiction

III. L’évaluation quantitative

Chapitre VIII – Le théorème du jury chez les abeilles

I. En quoi l’essaimage semble pouvoir être utile à la théorie de la démocratie

1. Rapide description de l’essaimage

2. De l’essaimage à la démocratie

II. Entre chasse au trésor et mesure collective

1. Une chasse au trésor

2. Un but mesurable

3. Un processus de vérification de la mesure

4. Une mesure collective plutôt qu’une décision collective

III. Convergence statistique, moment du départ et bifurcation collective

1. Émergence d’une écrasante majorité en général

2. Pas de consensus mais un seuil chez les abeilles ?

3. Une hypothèse : le moment du départ défini par la chaleur

IV. Pertinence du théorème du jury et conséquences

Conclusion

Remerciements

Bibliographie

Index