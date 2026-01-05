Édition
Nouvelle parution
Edith Bruck, Lettre de Francfort

Edith Bruck, Lettre de Francfort

  • Paris, Éditions Payot & Rivages, coll. "Bibliothèque Rivages", 2026
  • EAN : 9782743669201
  • 236 pages
  • Prix : 20 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

« Dans ton regard, il y a le Jugement dernier, me suis-je souvent entendu dire par mon mari. Il met à nu ce qui est le plus caché. Regard que je dois avoir hérité de ma mère qui voyait au-delà, prévoyait, lisait dans les pensées, même de mon père, prévoyait les faits, les conséquences. » Edith Bruck, déportée hongroise et survivante des camps, raconte ses démarches pour obtenir une pension d’indemnité, comme un cauchemar kafkaïen.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"L’écriture, malgré le désespoir", par Yaël Pachet (en ligne le 5 juin 2026)

Edith Bruck est née le 3 mai 1931 dans le village hongrois de Tiszabercel, en bordure des Carpates au nord-est du pays. Elle a survécu avec sa sœur Adèle à la déportation de toute sa famille à Auschwitz. Elle vit en Italie depuis 1954 et elle écrit en italien. Après son texte autobiographique Le pain perdu et ses poèmes rassemblés dans Pourquoi aurais-je survécu ? et La voix de la vie, on découvre la force de Lettre de Francfort. L’occasion de poursuivre la découverte d’une figure et d’une œuvre majeures.