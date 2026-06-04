Journée des doctorantes du Centre d’études théâtrales (Lausanne)

Programme

9h30 : Accueil

9h45: Angélique Chevalley, Les Grâces (1744) de Saint-Foix : l'invention d'un nouveau genre ?

10h30 : Talulla Schmid, La fabrique d’un corps théâtral. Mise en scène des acteurs et des spectateurs dans les comédies métathéâtrales françaises du XVIIᵉ siècle

11h30-12h15: Inez Cierny, L'excellence de l'acteur·rice : un tabou ?

Repas

14h-14h45: Angela Calia, Corps-archive : perception et mémoires du corps dans la composition performative in situ

14h45-15h30: Maxine Reys, Écrire une thèse. Transposition (plus ou moins heureuse) d’outils de création scénique à l’écriture académique.

15h45-16h30: Tania Simili, Retours et détours d’une résidence entre recherche et création à Milan

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(Illustr. Guillaume Bailliart (Groupe Fantômas), Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière ©Mathilde Delahaye)