Alicja Bańczyk, Joanna Gorecka-Kalita, Dariusz Krawczyk, Dorota Szeliga (dir.), "Vous direz ce qu’il vous plaira des femmes". Discours et destins féminins dans les littératures romanes (Moyen Âge-XIXe s.)

Ce volume est publié en hommage à Barbara Marczuk, professeure à l’Université Jagellonne de Cracovie, spécialiste de littérature française de la Renaissance et de l’âge classique. Ses travaux portent notamment sur les rapports entre littérature et culture religieuse, sur Marguerite de Navarre et sur les écritures féminines.

Ce volume rassemble des études diachroniques et interdisciplinaires consacrées aux discours relatifs aux femmes et aux formes de leur expression dans les littératures romanes, du Moyen Âge au XIXᵉ siècle. Il s’attache précisément à retracer par bribes l’histoire heurtée de cette lente émancipation par l’écriture, le savoir, l’engagement politique, l’art ou le théâtre. En analysant des figures féminines réelles ou fictionnelles, des pratiques d’écriture, ainsi que des débats savants, religieux ou sociaux, l’ouvrage met en évidence la manière dont se construisent, se transmettent et se transforment les représentations du féminin. Il éclaire également les stratégies d’autorité et de légitimation élaborées par des autrices qui investissent progressivement l’espace lettré, révélant la complexité des interactions entre normes culturelles, cadres institutionnels et expériences individuelles, mais aussi la persistance des tensions qui façonnent l’accès des femmes à la parole publique. Par la diversité de ses approches et de ses objets, l’ouvrage offre un éclairage renouvelé sur les dynamiques historiques qui ont façonné la condition féminine et les représentations qui l’accompagnent.

L’ouvrage est disponible en libre accès sur le site de l’éditeur :

Free Open Access Download…DOI 10.13173/9783447125123

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Table des matières

Véronique Ferrer Avant-propos

Partie I – Figures et représentations féminines

Alicja Bańczyk « A gentil dame […] se va conseiller » – les conseils féminins dans trois chansons de geste du cycle des barons révoltés

Katarzyna Dybeł L’art de guérir au féminin dans les romans arthuriens français des XIIe-XIIIe siècles

Joanna Gorecka-Kalita Des châteaux et des femmes. La souveraineté illusoire dans le Perlesvaus (Le Haut livre du Graal)

Anna Gęsicka Les figures féminines dans Le Miroir de Mort de George Chastelain

Anna Klimkiewicz Misteri di Polia: appunti per una rilettura dell’Hypnerotomachia Poliphili

Pascale Dumont L’expression de l’empressement dans Le Mystère de Judith et Holofernès attribué à Jean Molinet

Dorota Śliwa Comment exprimer en français et en polonais les qualités d’une femme vertueus (Proverbes 31,10–31)

Monika Kulesza L’image de la coquette dans Le Favori et Le Portefeuille de Mme de Villedieu

Łukasz Szkopiński Les personnages féminins dans le recueil hybride Souvenirs d’un fantôme, chroniques d’un cimetière (1838) d’Étienne-Léon de Lamothe-Langon

Partie 2 – Voix, écritures et autorités féminines

Agata Sobczyk Moi et les autres : l’expression du sujet dans les lettres de Marguerite d’Oingt

Dariusz Krawczyk «Des escrivans la moindre»: La Coche de Marguerite de Navarre ou la mise en scène de l’écriture féminine

Anna Loba Vittoria Colonna et Marguerite de ­ Navarre : autour des Quatre dialogues sur la peinture de Francisco de Holanda

Elwira Buszewicz Didon parle français. La complainte d’une femme selon Joachim du Bellay

Véronique Ferrer Gabrielle de Coignard, poétesse ­ pétrarquiste

Partie 3 – Débats, transformations et conflits : la place des femmes dans la société

Josiane Rieu Louise Labé : un combat pour l’humanisme

Michèle Clément Parler du corps des femmes (1559-1614) : « une femme peut-elle changer de sexe ? »

Magdalena Koźluk «La femme semble estre monstrueuse, en ce qu’elle est menstrueuse»: La femme et ses fleurs dans l’ancienne ­ médecine

Jan Miernowski Quand ne pourrez-vous plus dire ce qu’il vous plaira des femmes ?

Joanna Pietrzak-Thébault La grammaire est une femme. En marge du traité Il merito delle donne (1600) de Moderata Fonte

Maja Pawłowska «Seigneur, prenez garde à ce que vous dites»: les deux sexes conversent dans Artamène ou le Grand Cyrus

Monika Malinowska François Poulain de la Barre : revisiter les textes bibliques et patristiques pour prouver l’égalité des deux sexes

Izabella Zatorska À l’ombre de sa mère ? Marie-Thérèse de la Ferté-Imbault (1715-1791), conservatrice libérée

Tomasz Wysłobocki Émancipation des femmes sur les planches des théâtres révolutionnaires parisiennes (1789-1799) : enjeux et limites

Partie 4 – Au-delà du féminin : patrimoine et contexte

Brenda Dunn-Lardeau Un patrimoine de manuscrits et d’incunables de luxe conservés en ­ Pologne et au Québec : la Catena aurea (1475), l’Historia naturalis (XVe siècle) et le Liber chronicarum (1493)

Charles Mazouer Madame de Staël et Benjamin Constant juges du théâtre français