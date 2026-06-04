Geoffrey Derain, Nathalie Koble, Vanessa Obry (dir.), Relire Cligès de Chrétien de Troyes : “Un novel conte rancomance”

Relire Cligès de Chrétien de Troyes : “Un novel conte rancomance”

Études réunies par Geoffrey Derain, Nathalie Koble et Vanessa Obry

Actes de la journée du 31 janvier 2026, organisée avec le soutien du bureau de la Branche française de la Société Internationale de Littérature Courtoise et de l’ED 540 (Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales).

Les actes de la journée d'étude consacrée à Cligès de Chrétien de Troyes, qui s'est déroulée à l'ENS/PSL le 31 janvier 2026, sont en ligne sur le carnet hypothèses de la branche française de la Société Internationale de littérature courtoise : https://silc.hypotheses.org/publications-de-la-societe

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Sommaire :

Vanessa Obry – Introduction. Relire le ‘novel conte’ : renommée et actualité de Cligès

Sophie Marnette – Les discours rapportés dans Cligès : quelques pistes d’analyse

Francis Gingras – Cligès ou l’art de mieux faire accroire

Alain Corbellari – L’obsession tristanienne de Chrétien de Troyes

Christine Ferlampin-Acher – Cligès tendance Méditerranée : passéiste, mainstream, ou précurseur ?

Geoffrey Derain – Le cœur dans Cligès