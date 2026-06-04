Giampiero Scafoglio, Andromaque dans la poésie latine. Femme guerrière et mater dolorosa

Andromaque est l’épouse d’Hector : en fait, la vie de cette femme et même son identité sont indissolublement liées à la figure de son époux, le prince héritier et le plus valeureux des Troyens, qui protège sa ville des Achéens au prix de sa vie.

Andromaque n’est pourtant pas un personnage terne et inabouti, à l’ombre de son mari. Bien au contraire, dans les diverses sources qui la mentionnent, elle affiche un caractère fort et déterminé, loin des stéréotypes féminins en vigueur dans les civilisations grecque et latine. Elle possède une personnalité extraordinaire, dotée de grandes qualités, telles qu’une vive intelligence, une sensibilité profonde, un franc-parler assumé, ainsi qu’une remarquable capacité à affronter les difficultés et à s’adapter aux circonstances. Princesse déchue, réduite à l’esclavage, femme privée de son mari, mère d’un enfant arraché à ses bras et cruellement mis à mort, elle touche le fond de la souffrance, sans jamais cesser de lutter.

Si le caractère et le rôle de la femme d’Hector dans l’épopée et la tragédie grecques ont été largement étudiés, la figure d’Andromaque dans la poésie latine n’a pas bénéficié de la même attention. Dans ce livre, Giampiero Scafoglio parcourt la littérature latine, Virgile et Sénèque, mais aussi les fragments des tragédies aujourd’hui perdues d’Ennius et Accius, pour rendre à Andromaque la place originale qu’elle occupe dans la tradition latine.

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Giampiero Scafoglio est professeur de langue et littérature latines à l’Université Côte d’Azur. Parmi ses publications : l’édition commentée des épigrammes, Bissula et Ludus septem sapientum d’Ausone (avec Étienne Wolff, 2022) et l’ouvrage collectif Brill’s Companion to Dido (avec Zara Torlone, 2026).

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Sommaire

Précisions et remerciements



Introduction. « L’épouse aux nombreux dons »



Chapitre I. La « femme guerrière » : Andromaque dans la tragédie romaine archaïque

1. L’Andromaque d’Ennius

1.1. Aperçu d’une pièce évanescente

1.2. La solitude de la « femme guerrière »

1.3. Chant d’adieu au temple détruit

1.4. La femme « qui combat les hommes »

2. L’Astyanax d’Accius

2.1. Une autre pièce évanescente

2.2. Les paroles d’Andromaque (ou d’Hécube ?)



Chapitre II. Hectoris Andromacha : Andromaque dans l’Énéide

1. Andromaque durant la prise de Troie

2. Énée et Andromaque à Buthrote

3. Hectoris Andromacha

4. Astyanactis imago



Chapitre III. Andromaque dans les Troyennes de Sénèque

1. Une tragédie problématique

2. Andromaque entre en scène : obruta atque euersa

3. La parole d’Hector, ou Astyanax enseveli avec son père

4. Andromaque face à Ulysse : trompeuse, suppliante, guerrière

4.1. Trompeuse et courageuse

4.2. Épouse et mère en délire

4.3. Amazone et Ménade

4.4. La guerrière vaincue

5. Qu’en est-il d’Hector ?

5.1. Dernier message au mort

5.2. Le fils d’Hector et Andromaque

6. Deux femmes : la confrontation d’Hélène et Andromaque

6.1. Hélène, messagère de mort

6.2. Entre noces et funérailles

6.3. Le procès d’Hélène

6.4. La troisième femme



Conclusion



Bibliographie

Index auctorum locorumque