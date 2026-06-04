Marina Garcés, Le temps de la promesse

Dans une société obsédée par l’anticipation, la prévision et le contrôle, Marina Garcés pose une question essentielle : qui ose encore promettre aujourd’hui ? À travers une approche historique, philosophique et littéraire, elle nous invite à redécouvrir la promesse comme un acte de rébellion et de résistance.Promettre, c’est réaffirmer la valeur de la parole face à un avenir incertain. C

’est un engagement qui nous permet de reprendre en main notre présent et de réinventer notre futur.Un livre puissant qui éclaire notre époque et nous donne les clés pour redonner un sens à nos engagements.Dans une société obsédée par l’anticipation, la prévision et le contrôle, Marina Garcés pose une question essentielle : qui ose encore promettre aujourd’hui ? À travers une approche historique, philosophique et littéraire, elle nous invite à redécouvrir la promesse comme un acte de rébellion et de résistance.

Promettre, c’est réaffirmer la valeur de la parole face à un avenir incertain. C’est un engagement qui nous permet de reprendre en main notre présent et de réinventer notre futur.

Un livre puissant qui éclaire notre époque et nous donne les clés pour redonner un sens à nos engagements.

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Marina Garcés est une philosophe, essayiste et activiste catalane. Après avoir été professeure titulaire de philosophie à l'université de Saragosse pendant quinze ans, elle est actuellement professeure associée de l’université Ouverte de la Catalogne, où elle dirige le master de Philosophie pour les défis contemporains. Elle a publié À l’école des apprenants aux éditions de l’Atelier en 2024.