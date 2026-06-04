Littérature, n° 221 : "Douceur" (dir. Patrick Brasart et Patrick Wald Lasowski)
Provocante douceur : est-ce bien sérieux de s’étendre à ce sujet, alors que nous vivons à l’ère des prédateurs, de la multiplication des guerres et des massacres, à l’heure des populismes brutalisant les discours et l’action politiques, à l’heure du harcèlement dopé par les réseaux sociaux, de la dureté du monde socio-économique, de la violence quotidienne des « faits divers » ? Qu’a-t-on à faire d’une qualité livrée aux compensations illusoires d’un monde repeint aux couleurs des Bisounours, dans la mièvrerie, le sucré, le mielleux, barbotant dans la régression infantile, écœurant à force de fadeur et de fausseté ?
Pourquoi y revenir quand, douceâtrement, ce monde glisse vers la docilité, la résignation, l’absence de résistance aux entreprises de domination, aspiré par un devenir-mouton sous la vigilance des loups ? De là cet avertissement, l’un des sens possibles du vers de Paul-Jean Toulet si souvent cité : « Prends garde à la douceur des chose » […]
Avant-propos
Par Patrick Brasart et Patrick Wald Lasowski
Introduction. Sur une enfance perdue de la littérature
Douce violence de La Fontaine
Par Mathieu Bermann
Mirae suavitatis (sur Pascal)
De la douceur en France au temps des Lumières
Par Didier Masseau
L’axiologie de la douceur dans le Théâtre de la Foire : représentations dissonantes et enjeux esthétiques dans l’œuvre de Taconet
Par Ane Fernandez
Résonances de la douceur chez Bernardin de Saint-Pierre
Par Patrick Brasart
D. A. F. de Sade : une douce façon de faire le mal
Par Lydia Vázquez
Douceur, la signature de Chantal Akerman
Par Hyein Lee
La leçon des chats (Pascal Quignard)
Par François Berquin
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Variation
Du prétoire à la chronique : V13 d’Emmanuel Carrère
Par Paméla Baës
Notes de lecture
Jean Le Rond D’Alembert. Obras, choix des textes, traduction, introduction générale et notes : Lydia Vàzquez et Juan Manuel Ibeas-Altamira. Madrid, Cátedra, 2025.
Christophe Hanna. Sociographies. Une écologie des écritures. Paris, Questions théoriques, « Forbidden beach », 2025, 320 pages.
Par Adrien Chassain
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Date de parution : 04/03/2026
Date de mise en ligne : 04/06/2026