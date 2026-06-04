Littérature, n° 221 : "Douceur" (dir. Patrick Brasart et Patrick Wald Lasowski)

Provocante douceur : est-ce bien sérieux de s’étendre à ce sujet, alors que nous vivons à l’ère des prédateurs, de la multiplication des guerres et des massacres, à l’heure des populismes brutalisant les discours et l’action politiques, à l’heure du harcèlement dopé par les réseaux sociaux, de la dureté du monde socio-économique, de la violence quotidienne des « faits divers » ? Qu’a-t-on à faire d’une qualité livrée aux compensations illusoires d’un monde repeint aux couleurs des Bisounours, dans la mièvrerie, le sucré, le mielleux, barbotant dans la régression infantile, écœurant à force de fadeur et de fausseté ?

Pourquoi y revenir quand, douceâtrement, ce monde glisse vers la docilité, la résignation, l’absence de résistance aux entreprises de domination, aspiré par un devenir-mouton sous la vigilance des loups ? De là cet avertissement, l’un des sens possibles du vers de Paul-Jean Toulet si souvent cité : « Prends garde à la douceur des chose » […]

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Avant-propos

Par Patrick Brasart et Patrick Wald Lasowski

Introduction. Sur une enfance perdue de la littérature

Par Patrick Wald Lasowski

Douce violence de La Fontaine

Par Mathieu Bermann

Mirae suavitatis (sur Pascal)

Par Anita Lavernhe-Grosset

De la douceur en France au temps des Lumières

Par Didier Masseau

L’axiologie de la douceur dans le Théâtre de la Foire : représentations dissonantes et enjeux esthétiques dans l’œuvre de Taconet

Par Ane Fernandez

Résonances de la douceur chez Bernardin de Saint-Pierre

Par Patrick Brasart

D. A. F. de Sade : une douce façon de faire le mal

Par Lydia Vázquez

Douceur, la signature de Chantal Akerman

Par Hyein Lee

La leçon des chats (Pascal Quignard)

Par François Berquin

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Variation

Du prétoire à la chronique : V13 d’Emmanuel Carrère

Par Paméla Baës

Notes de lecture

Jean Le Rond D’Alembert. Obras, choix des textes, traduction, introduction générale et notes : Lydia Vàzquez et Juan Manuel Ibeas-Altamira. Madrid, Cátedra, 2025.

Par Patrick Wald Lasowski

Christophe Hanna. Sociographies. Une écologie des écritures. Paris, Questions théoriques, « Forbidden beach », 2025, 320 pages.

Par Adrien Chassain

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Date de parution : 04/03/2026

Date de mise en ligne : 04/06/2026