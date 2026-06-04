Productions, circulations et évolutions théâtrales dans le Nord de la France, XVIe-XVIIIe s. (Lille)

Productions, circulations et évolutions théâtrales dans le Nord de la France (XVIe-XVIIIe siècles)

Jeudi 18 juin – Université de Lille, laboratoire ALITHILA

Maison de la Recherche Bâtiment F, Campus Pont de Bois Villeneuve d’Ascq - Salle F.015

Organisation :

Elisabeth Lacombe et Sophie Hache

Longtemps, le théâtre régional été confiné aux marges de l’historiographie du théâtre français, dans une perspective à la fois centralisatrice qui oppose Paris à la province – le théâtre « provincial » se constituant dès lors comme une catégorie dont la marginalité géographique tend à gommer l’hétérogénéité fondamentale des pièces ainsi regroupées – mais aussi téléologique. Comme le souligne Jelle Koopmans cette historiographie théâtrale, plus intéressée par l’étude des transformations que celle des permanences, a saisi imparfaitement la survivance et l’évolution de formes médiévales à la période moderne particulièrement préservées hors de Paris, mais aussi le dynamisme des pratiques théâtrales locales. Si plusieurs travaux, d’abord dans les années 1980, ont entamé l’exploration de certaines régions, un regain d’intérêt notable a tout particulièrement émergé durant les vingt dernières années, avec une meilleures inclusion de la province dans les synthèses sur le théâtre, mais aussi une réévaluation de son statut au sein de travaux dédiés à des formes et pratiques théâtrales longtemps cantonnées aux marges de l’histoire littéraire. Il reste encore cependant de multiples travaux à mener, en particulier à partir des archives et collections patrimoniales conservées dans les Hauts-de-France, pour mieux saisir non seulement les productions régionales du Nord dans le temps long de leur évolution à la période moderne, mais aussi et surtout les réseaux de transferts culturels et les circulations de textes et de troupes dans une dynamique propre à cette région.

Il s’agira ici d’envisager le Nord au sens large du terme, pour inclure non seulement les anciennes provinces du Nord, à la frontière avec la Belgique, mais aussi la Picardie : en somme, toute la région au nord de l’Île-de-France. Cette large région est marquée à la fois par des centres dynamiques et politiques multiples, parmi lesquels le Château de Chantilly dont la vaste collection dramatique importée (avec un grand nombre de pastorales italiennes, entre autres) autant que les manuscrits dédiés au Prince de Condé témoignent d’une compétition culturelle et politique intense avec Paris ; mais aussi par des frontières qui évoluent largement à la période moderne, les Flandres françaises (et notamment les villes de Lille ou de Dunkerque) étant relativement tardivement intégrées au territoire français. Les transferts culturels au nord sont certes largement conditionnés par la proximité avec les grands centres d’imprimerie prémoderne que sont La Haye ou Amsterdam, mais aussi par celle avec l’Angleterre : l’installation de collège par des jésuites anglais fuyant la réforme à Douai ou à Saint-Omer s’est ainsi accompagnée d’une importation de pièces anglaises imprimées, dont le célèbre First Folio de W. Shakespeare, mais aussi de traductions comme celles de Pierre-Antoine de La Place.

La production théâtrale du nord sera ainsi envisagée dans sa variété : le théâtre néo-latin des collèges, dont une partie des programmes et textes sont conservés dans les bibliothèques, côtoie ainsi le théâtre vernaculaire de tous genres (tragédie, comédie, tragi-comédie drame, pastorale...), le théâtre religieux dialogue avec le théâtre profane. S’il est majoritairement masculin, des productions comme celles de la duchesse Dorothée de Croy montrent que les femmes jouent également un rôle important dans cette production et circulation. Les communications aborderont ainsi tant des pièces uniques conservées dans les bibliothèques patrimoniales de Hauts-de-France, que des corpus plus larges illustrant les dynamiques régionales à l’œuvre dans la production comme la circulation dramatique.

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Programme

9h30 : Accueil des participant-es et café

10h : Ouverture du colloque et présentation de la journée

Session 1 : Traductions et transferts culturels européens

Présidence Fiona McIntosh-Varjabédian

10h15 Filippo Fassina (Università del Piemonte Orientale) : « Autour de la traduction anonyme des Troades d’Euripide (ms. Chantilly 613) : attribution, tradition et interprétation du texte »

10h45 Line Cottegnies (Sorbonne Université) « Shakespeare dans les collèges anglais de Saint-Omer et Douai aux XVIIe et XVIIIe siècles »

11h15-11h45 : Discussion

11h45-13h15 Pause déjeuner

Session 2 : Circulations nationales et locales des représentations

Présidence Sophie Hache

13h15 Ludivine Panzani (Université de Lille) : « D’une scène à l’autre, il n'y a qu'un pas : les productions dansées dans la France septentrionale et leurs circulations (fin XVIIe-XVIIIe siècle) »

13h45 Caroline Grapa (Université de Lille) : « Le Mahomet de Voltaire, Lille, 1741 »

14h15-14h45 : Discussion

14h45 : Pause café

Session 3 : Un patrimoine théâtral conservé dans le Nord

Présidence Matthieu Marchal

15h Marianne Closson (Université d’Artois) : « La production théâtrale à Douai sous l’Ancien régime : premières approches »

15h30 Elisabeth Lacombe (Université de Lille) : « Le manuscrit des Jumeaux Martyrs de Mme de Saint-Baslemont conservé à Chantilly : quel statut par rapport à l’imprimé parisien ? »

16h-16h30 : Discussion

16h30 Table ronde avec des conservateurs et responsables patrimoniaux des bibliothèques des Hauts-de-France : « Les collections des bibliothèques du nord de la France : enjeux et défis de la valorisation du patrimoine littéraire »

Modération Elisabeth Lacombe

Rémy Cordonnier (Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer)

Marie-Pierre Dion (Bibliothèques Château de Chantilly – musée Condé)

Frédéric Gendre (Bibliothèque Humanités – Université de Lille)

Jean-Jacques Vandewalle (Bibliothèque municipale de Lille)

Jean Vilbas (Bibliothèque municipale de Douai)

17h30 : Fin du colloque