Table-ronde autour de Cornucopia. Une anthologie de la littérature française de la Renaissance (Paris Nanterre)
Publié le par Marc Escola (Source : Gautier Amiel pour Cornucopia)
À l’invitation de Véronique Ferrer (Univ. Paris Nanterre) et en présence de Charles Senard (édition Droz), une table ronde consacrée à la parution de l’anthologie
Cornucopia. Une anthologie de la littérature française de la Renaissance
aura lieu le 16 juin prochain.
Cette table ronde aura lieu à l’université Paris Nanterre, en présence d’une partie de l’équipe ayant participé à la réalisation de l’anthologie :
Alicia Viaud
Cem Algul
Gautier Amiel
Pierre-Elie Flores
Louise Millon-Hazo
Lisa Pochmalicki
Antoine Simon
La rencontre sera animée par Mathilde Vidal (Univ. Lyon 3) et Olivier Millet (Sorbonne Université) et sera suivie d’un moment de convivialité.