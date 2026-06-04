Table-ronde autour de Cornucopia. Une anthologie de la littérature française de la Renaissance (Paris Nanterre)

À l’invitation de Véronique Ferrer (Univ. Paris Nanterre) et en présence de Charles Senard (édition Droz), une table ronde consacrée à la parution de l’anthologie

Cornucopia. Une anthologie de la littérature française de la Renaissance

aura lieu le 16 juin prochain.

Cette table ronde aura lieu à l’université Paris Nanterre, en présence d’une partie de l’équipe ayant participé à la réalisation de l’anthologie :

Alicia Viaud

Cem Algul

Gautier Amiel

Pierre-Elie Flores

Louise Millon-Hazo

Lisa Pochmalicki

Antoine Simon

La rencontre sera animée par Mathilde Vidal (Univ. Lyon 3) et Olivier Millet (Sorbonne Université) et sera suivie d’un moment de convivialité.