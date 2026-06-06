Le coup du canon

Les débats sur le canon n'ont pas en France la même vivacité que dans d'autres pays, mais les enjeux en sont régulièrement soulevés : quant à l’autorité habilitée à décerner le statut d'œuvre canonique et à dresser une telle liste, quant à l’universalité culturelle véritable des œuvres qui la composent. La profondeur temporelle de la notion constitue aussi une vraie question théorique : une œuvre désignée comme canonique le reste-t-elle pour toujours ? L’est-elle partout, dans tous les milieux sociaux, d’une langue, d’une nation ou d’un territoire à l’autre ? Et l’est-elle de manière incontestée parce qu’une institution est en mesure d’imposer l’évidence de sa valeur ? Guillaume Bridet et Jacques Poirier font paraître le premier ouvrage d'envergure sur Le Canon littéraire une somme en trois volumes aux Presses de la Sorbonne nouvelle. Intitulé Le Canon à travers le monde, le premier volume est consacré aux différentes échelles dans lesquelles s’inscrit un canon littéraire. Le deuxième volume, Le Canon remis en cause, évoque les tentatives multiples de repenser un canon longtemps figé en intégrant des œuvres nouvelles, voire en proposant un contre-canon, ou encore, plus radicalement, en se débarrassant de l’idée même de canon. Le troisième tome aborde Le Canon de la littérature française, pour observer son évolution et la contribution des différents siècles à sa composition, en s’interrogeant notamment sur la place qu’occupent les littératures dites francophones, et tenter de comprendre pourquoi, aujourd’hui encore, la France semble préférer le terme de classiques au terme de canon.
Rappelons qu'on peut lire dans Acta fabula l'essai de Gisèle Sapiro, "Créer un canon littéraire international. Roger Caillois et le programme des Œuvres représentatives de l’Unesco", au sein d'un dossier critique d'Acta fabula qui accueillait les conférences données au Collège de France au printemps 2023 à l'invitation de William Marx, sous le titre "Nouvelles recherches sur la littérature".
Mais aussi, dans le récent sommaire "Rééditer la Troisième République des Lettres au féminin", un entretien de Valentine Bovey avec Astrid Chauvineau sur la série "Les œuvres du matrimoine". Ou encore au sommaire sur l'idée de "littérature générale", adossé à la nouvelle livraison de Fabula LhT, l'entretien de Josefa Terribilini avec Franco Moretti sur la world literature.
(Illustr. : Tour Babel de livres – Jakob Gautel)