Jean Frémon, Louise Bourgeois. Intérieur/extérieur

Si la reconnaissance de l’œuvre de Louise Bourgeois (1911-2010) a été tardive, sa place est désormais bien établie dans l’histoire de l’art contemporain, dont elle se distingue par sa remarquable indépendance. Artiste de renommée internationale, icone féministe sans jamais se réclamer d’aucune mouvance, pionnière malicieusement désinvolte face aux étiquettes et aux honneurs, c’est d’abord par l’intimité qu’il faut apprécier la recherche plastique de Louise Bourgeois.

Les six textes ici réunis, dont un inédit, font valoir cette dimension intérieure que la longue amitié entretenue avec Jean Frémon, critique d’art et cofondateur de la galerie Lelong, a pu saisir. Dans une approche qui privilégie le souvenir, l’anecdote et l’événement, l’auteur nous offre un regard vif sur le travail de cette artiste à la personnalité singulière, rassemblant au fil des remémorations un portrait profond de l’œuvre et des thèmes qu’elle interroge inlassablement : la famille, la maison, l’enfance, la sexualité, la maternité, la solitude…

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Né en 1946, Jean Frémon dirige la Galerie Lelong & Co. qu’il a fondé avec Jacques Dupin et Daniel Lelong en 1981. Il a publié depuis 1969 de nombreux livres, principalement chez POL, Fata Morgana et L’Échoppe. Il a traduit les ouvrages de David Sylvester sur Alberto Giacometti et Francis Bacon : En regardant Giacometti et Francis Bacon à nouveau sont publiés aux éditions L’Atelier contemporain.