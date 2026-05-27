Buata B. Malela, Le fait littéraire francophone. Héritages systémique et métaphysique

Ce volume propose une relecture épistémologique du fait littéraire francophone, en articulant héritages systémiques et fondements métaphysiques. Buata B. Malela y développe une approche transhénologique inédite qui envisage la francophonie littéraire comme un espace dialogique structuré par la tension entre l’Un et le Multiple.

À travers une analyse des dynamiques centre-périphérie, des institutions littéraires, des systèmes de légitimation et des théories critiques (postcoloniales, polysystémiques, hénologiques), l’auteur questionne les conditions d’autonomie, de reconnaissance et de transmission des productions littéraires francophones dans un monde globalisé. Le texte interroge la validité des cadres franco-centriques et propose un décentrement théorique, philosophique et méthodologique permettant d’appréhender ces littératures comme des praxis esthétiques à part entière.

S’inscrivant dans une perspective comparatiste, l’ouvrage éclaire les enjeux identitaires, linguistiques et symboliques propres aux littératures du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, des Antilles et de l’océan Indien. Il s’adresse aux chercheurs en études littéraires, en philosophie, en sciences humaines et sociales, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent aux recompositions critiques de la francophonie contemporaine.

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Buata B. Malela est professeur des universités en littératures française et francophone des xxe et xxie siècles à l’université de Limoges. Membre du laboratoire EHIC (Espaces humains et interactions culturelles), ses recherches portent sur les discours littéraires francophones (Afrique, Antilles, Archipel des Comores), sur le questionnement du sujet dans les cultures médiatiques francophones, la sociologie de la littérature, ainsi que sur la pop musique contemporaine.