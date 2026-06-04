Les jardins du livre (Vevey, Suisse)

Du 11 au 14 juin 2026 se tiendra à Vevey la première édition des Jardins du livre, un festival de lectures en plein air entièrement dédié à la littérature romande au cours duquel plusieurs jardins privés ouvriront leurs portes au public.

La première édition met à l’honneur des pionnières de la littérature romande, de Marguerite Burnat-Provins et Monique Saint-Hélier à Anne Cuneo et Anne-Lise Grobéty, en passant par Alice Rivaz, Clarisse Francillon ou encore Catherine Colomb. Six événements thématiques permettront de (re)découvrir une dizaine d'autrices majeures de notre matrimoine. Mises en dialogue, leurs œuvres seront d’abord présentées par des spécialistes – parmi lesquels Océane Guillemin et Stéphane Pétermann du Centre des littératures en Suisse romande de l'UNIL –, puis interprétées par des comédiennes.

Par cette programmation, l’équipe des Jardins du livre entend revaloriser auprès du grand public des écrivaines ayant contribué à la conscientisation des problématiques féministes dans la littérature comme dans la société en général. Il s'agit aussi de décloisonner la littérature et de diversifier les lieux de son épanouissement, de transformer les jardins en scènes à ciel ouvert, le temps d’une lecture, pour ancrer les textes dans un territoire, leur offrir la résonance qu’ils méritent et les doter d’une dimension collective.

Toute les informations se trouvent sur la page du festival :https://trousp.ch/les-jardins-du-livre/.