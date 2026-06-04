Edgar Morin : voyage dans les connaissances en train de se transformer (dossier nonfiction.fr)

Nonfiction.fr redonne à lire un dossier paru en 2008 à l'occasion de la parution au Seuil de l'édition intégrale de La Méthode

"Il est certain que je n'ai pas cherché à faire une encyclopédie des connaissances, j'ai fait un voyage dans les connaissances en train de se transformer."



Au cours de l'entretien qu'il a accordé à nonfiction.fr, Edgar Morin présente ainsi le projet qui l'a animé tout au long de la rédaction de La Méthode : un long cheminement à travers l'ensemble des connaissances, dans un esprit de reliance. Cette notion de "reliance" est centrale chez Edgar Morin : son œuvre est gouvernée à la fois par le souci de relier les connaissances entre elles, pour lutter contre l'éclatement des savoirs qui ne peut conduire qu'à la cécité face à la complexité du monde, et par l'affirmation que l'éthique repose sur ce qui permet de relier les hommes entre eux, dans une unité, celle du genre humain, qui maintienne intacte la diversité des cultures.



Edgar Morin, penseur singulier par son refus du cloisonnement et la diversité des thèmes qu'il a abordés tout au long de son œuvre, se définit ainsi lui-même comme un humaniste, à la croisée des chemins entre les différentes découvertes scientifiques qu'il s'efforce de faire communiquer en ayant toujours en vue la question de l'homme. Selon lui, l'approche scientifique contemporaine du monde nous éveille à la complexité, nous initie à une manière de penser nouvelle dont nous devons tenir compte pour sortir de la logique actuelle de séparation stricte des disciplines qui nous conduit à dominer le monde en le détruisant, par refus de voir la pluralité de ses dimensions.



Chemin qui se fait au-dedans de nous-même, dans la compréhension de la manière dont nous connaissons le monde, La Méthode offre ainsi un panorama des dernières découvertes scientifiques, tant physiques que biologiques ou relevant d'autres disciplines, qui ouvre la voie vers un renouveau de la pensée humaniste, empreinte d'un universalisme concret, c'est-à-dire de la conscience de la diversité nécessaire des points de vue sur le monde et des cultures.

Au sommaire de ce dossier :



- une présentation de La Méthode, par Daniel Bougnoux



- un entretien avec Edgar Morin, réalisé par Daniel Bougnoux et Bastien Engelbach